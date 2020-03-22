Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 42 человек

Известно, что еще один пациент - это гражданин республики, прибывший из Швейцарии. Другие данные уточняются.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила о том, что число инфицированных опасным вирусом в Ташкенте увеличилось еще на одного человека, достигнув при этом показателя в 42 пациента. Это гражданин республики, прибывший из Швейцарии. Другие данные уточняются.

Сообщается также, что все пациенты с коронавирусом находятся на лечении в институте вирусологии. Больных в тяжелом состоянии нет.

В целом по миру инфицировано свыше 290 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в Италии, Испании, Китае и Иране.

Между тем в Ташкенте с 22 марта приостановлена работа общественного транспорта.

Такое решение было принято с целью не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Временный запрет распространяется на метро, автобусы и маршрутные такси.