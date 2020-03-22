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Минзурка с биоматериалом взатая у пациента в поликлинике

Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 42 человек

© Sputnik / Нина Алексеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (90)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200322/13730883/Kolichestvo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-42-chelovek.html

Известно, что еще один пациент - это гражданин республики, прибывший из Швейцарии. Другие данные уточняются.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила о том, что число инфицированных опасным вирусом в Ташкенте увеличилось еще на одного человека, достигнув при этом показателя в 42 пациента. Это гражданин республики, прибывший из Швейцарии. Другие данные уточняются.

Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
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Сообщается также, что все пациенты с коронавирусом находятся на лечении в институте вирусологии. Больных в тяжелом состоянии нет.

В целом по миру инфицировано свыше 290 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация в Италии, Испании, Китае и Иране.

Между тем в Ташкенте с 22 марта приостановлена работа общественного транспорта.

Такое решение было принято с целью не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Временный запрет распространяется на метро, автобусы и маршрутные такси.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (90)
Теги:
Ташкент, Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, коронавирус



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