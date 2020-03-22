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Рынок Эски жува в Ташкенте

В хокимияте успокоили жителей: рынки, больницы, аптеки продолжат работу

Sputnik
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (94)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200322/13734991/V-khokimiyate-uspokoili-zhiteley-rynki-bolnitsy-apteki-prodolzhat-rabotu.html

Продуктовые рынки, больницы, поликлиники, аптеки, продуктовые магазины, супермаркеты, службы доставки еды не прекратят свою деятельность. Их работа продолжится в прежнем режиме.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В ответ на панические настроения, вызванные остановкой работы общественного транспорта, хокимият Ташкента призвал жителей не распространять слухи.

Водитель скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В городской администрации успокоили, заявив, что "продуктовые рынки, больницы, поликлиники, аптеки, продуктовые магазины, супермаркеты, службы доставки еды не прекратят свою деятельность. Их работа продолжится в прежнем режиме."

В хокимияте также напомнили, что меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавируса, направлены на сохранность здоровья и безопасности.

Власти города призвали жителей беречь себя и близких, а также полностью соблюдать рекомендации врачей.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (94)
Теги:
Узбекистан, Хокимият Ташкента, Карантин, коронавирус



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