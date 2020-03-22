В хокимияте успокоили жителей: рынки, больницы, аптеки продолжат работу

Продуктовые рынки, больницы, поликлиники, аптеки, продуктовые магазины, супермаркеты, службы доставки еды не прекратят свою деятельность. Их работа продолжится в прежнем режиме.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В ответ на панические настроения, вызванные остановкой работы общественного транспорта, хокимият Ташкента призвал жителей не распространять слухи.

В городской администрации успокоили, заявив, что "продуктовые рынки, больницы, поликлиники, аптеки, продуктовые магазины, супермаркеты, службы доставки еды не прекратят свою деятельность. Их работа продолжится в прежнем режиме."

В хокимияте также напомнили, что меры, предпринимаемые для предотвращения распространения коронавируса, направлены на сохранность здоровья и безопасности.

Власти города призвали жителей беречь себя и близких, а также полностью соблюдать рекомендации врачей.