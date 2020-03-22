01:42 23 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Срочно:

Узбекистан ограничивает транспортное сообщение между регионами

Пресс-служба Минтранса
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (96)
846 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200322/13735133/Uzbekistan-ogranichivaet-transportnoe-soobschenie-mezhdu-regionami.html

С 24 марта в республике временно прекращается движение общественного транспорта между столицей и областями, а также республикой Каракалпакстан.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В Узбекистане вводится ограничение на пригородное транспортное сообщением между регионами страны. Такое решение приняла специальная республиканская комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

"С 00:01 24 марта 2020 года планируется временно ограничить движение общественного транспорта из города Ташкента в области и Республику Каракалпакстан, а также из областей и Республики Каракалпакстан в город Ташкент", — говорится в сообщении оперативного штаба.
Ташкент без людей и авто: как выглядит узбекская столица в карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео

Ранее, с 22 марта общественный транспорт - метро, автобусы и маршрутные такси — перестал работать в Ташкенте. По столице разрешается ездить только на личных авто или автомобилях организаций, а также на продезинфицированных машинах такси. Кроме того, с 23 марта горожане, выходя на улицу, обязательно должны надевать защитные маски. За ее отсутствие будут штрафовать в размере одной базовой единицы оплаты труда.

В то же время в хокимияте опровергли появлявшуюся в Сети информацию об ограничениях на АЗС, в аптеках и рынках. Все эти объекты работают в штатном режиме.

По данным Минздрава, на вечер 22 марта в Узбекистане зафиксированы 43 случая заражения вирусом COVID-19. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (96)
Теги:
Ташкент, транспорт, коронавирус, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Главный дипломат России: Сергей Лавров отметил 70-летие
Ташкент без людей и авто: как выглядит узбекская столица в карантин
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться