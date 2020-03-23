Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 45

Новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Новый коронавирус COVID-19 выявили еще у двух человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до 45, сообщает Министерство здравоохранения страны.

"Новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19", - говорится в информации.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

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При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.