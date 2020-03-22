Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео

По Ташкенту можно передвигаться только на личном автотранспорте либо на такси. Все машины перед выездом на рейс дезинфицируются. Кроме того, с 23 марта за отсутствие защитной маски будут штрафовать.
Власти призывают граждан ответственно подойти к исполнению рекомендаций, не выходить без надобности на улицу и не уезжать на дачи.
Практически все учреждения, где это возможно технически, переходят на дистанционное функционирование.
Жители Ташкента в целом режим карантина стараются соблюдать — на улицах почти ни души, дороги свободны. Редкие прохожие, чтобы добраться в нужное место, ловят такси. Обстановка в городе спокойная, горожане пережидают карантин дома, несмотря на прекрасную весеннюю погоду.
Жесткие меры позволят максимально исключить контакты людей, а значит предотвратить дальнейшее распространение опасной инфекции, чтобы справиться с эпидемией в самом ее зародыше. В других регионах страны подобные ограничения пока не введены.
Как сейчас выглядит опустевший Ташкент, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.