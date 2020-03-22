17:26 22 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Видео

Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (92)
278 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200322/13734376/Tashkent-bez-lyudey-i-mashin-kak-vyglyadit-stolitsa-v-karantin--video.html

Узбекистан принимает дополнительные меры профилактики, чтобы не допустить распространения коронавируса в республике. В столице с 22 марта остановлено движение общественного транспорта, в том числе метро.

По Ташкенту можно передвигаться только на личном автотранспорте либо на такси. Все машины перед выездом на рейс дезинфицируются. Кроме того, с 23 марта за отсутствие защитной маски будут штрафовать.

Станция Амира Темура
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте с 22 марта приостановлена работа общественного транспорта

Власти призывают граждан ответственно подойти к исполнению рекомендаций, не выходить без надобности на улицу и не уезжать на дачи.

Практически все учреждения, где это возможно технически, переходят на дистанционное функционирование.

Жители Ташкента в целом режим карантина стараются соблюдать — на улицах почти ни души, дороги свободны. Редкие прохожие, чтобы добраться в нужное место, ловят такси. Обстановка в городе спокойная, горожане пережидают карантин дома, несмотря на прекрасную весеннюю погоду.

Жесткие меры позволят максимально исключить контакты людей, а значит предотвратить дальнейшее распространение опасной инфекции, чтобы справиться с эпидемией в самом ее зародыше. В других регионах страны подобные ограничения пока не введены.

Обращение Министерства Внутренних дел Республики Узбекистан
Информационная служба ГУБДД МВД Республики Узбекистан
МВД Узбекистана обратилось к гражданам с заявлением по COVID-19 — видео
По данным Минздрава республики, на утро 22 марта в стране зафиксировано 42 случая заражения, позднее стало известно еще об одном заболевшем. По данным ВОЗ, в мире уже более 300 тысяч инфицированных COVID-19, свыше 13 тысяч скончались. Наиболее сложная обстановка в Италии и Иране, резкий скачок заболеваемости зафиксирован в США.

Как сейчас выглядит опустевший Ташкент, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (92)
Теги:
коронавирус, такси, метро, транспорт, Узбекистан, Ташкент



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Главный дипломат России: Сергей Лавров отметил 70-летие
Ташкент без людей и авто: как выглядит узбекская столица в карантин
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео
Какие мероприятия отменены или перенесены из-за COVID-19
Неспортивное поведение: какие турниры отменил COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться