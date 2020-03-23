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Минзурка с биоматериалом взатая у пациента в поликлинике

Еще один заболевший коронавирусом в Узбекистане: всего 46 человек

© Sputnik / Нина Алексеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13736258/Esche-odin-zabolevshiy-koronavirusom-v-Uzbekistane-vsego-46-chelovek.html

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. На утро 23 марта - еще один зараженный коронавирусом в Узбекистане, сообщает Минздрав страны. Общее число - 46 человек.

Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

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Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме. Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус



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