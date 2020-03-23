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В Узбекистане исключили лицевые маски из перечня медицинских изделий

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Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13738695/V-Uzbekistane-isklyuchili-litsevye-maski-iz-perechnya-meditsinskikh-izdeliy.html

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Узбекистане медицинские маски исключили из перечня медицинский изделий. Теперь для их производства и продажи не нужна лицензия и государственная регистрация.

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане 12,7 тысячи человек находятся на карантине по коронавирусу

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

Ожидается, что данные меры поспособствуют увеличению объема производства масок, что позволить предотвратить их дефицит в стране. Кроме того, цены в республике на данное средство защиты выросли в несколько раз, и новые правила позволят снизить стоимость масок для населения.

Медицинские маски также освободят от обложения налогом на добавленную стоимость, сообщили в пресс-службе Минфина.

"Учитывая, что исключение лицевых масок не связано с налогообложением, а обусловлено необходимостью увеличением объемов их производства, считать, что данные изделия сохраняются в качестве изделий медицинского назначения и их оборот в соответствии со статьей 243 Налогового кодекса Республики Узбекистан освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость", - говорится в информации.

В ведомстве добавили, что предоставление на безвозмездной основе лицевых масок рассматривается как экономически оправданная безвозмездная передача.

Минзурка с биоматериалом взатая у пациента в поликлинике
© Sputnik / Нина Алексеева
Еще один заболевший коронавирусом в Узбекистане: всего 46 человек

Ранее власти Узбекистана ввели штраф за передвижение на территории всей страны без медицинских масок.

За нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении - 3 БРВ (669 тысяч сумов).

На данный момент, общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане составляет 46 человек.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
Теги:
Эпидемия, Узбекистан, коронавирус



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