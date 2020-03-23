В Узбекистане исключили лицевые маски из перечня медицинских изделий

Гражданам рекомендовано без необходимости не покидать свои дома, а выходя на улицу, обязательно надевать защитные маски. За их отсутствие с 23 марта введен штраф.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Узбекистане медицинские маски исключили из перечня медицинский изделий. Теперь для их производства и продажи не нужна лицензия и государственная регистрация.

Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

Ожидается, что данные меры поспособствуют увеличению объема производства масок, что позволить предотвратить их дефицит в стране. Кроме того, цены в республике на данное средство защиты выросли в несколько раз, и новые правила позволят снизить стоимость масок для населения.

Медицинские маски также освободят от обложения налогом на добавленную стоимость, сообщили в пресс-службе Минфина.

"Учитывая, что исключение лицевых масок не связано с налогообложением, а обусловлено необходимостью увеличением объемов их производства, считать, что данные изделия сохраняются в качестве изделий медицинского назначения и их оборот в соответствии со статьей 243 Налогового кодекса Республики Узбекистан освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость", - говорится в информации.

В ведомстве добавили, что предоставление на безвозмездной основе лицевых масок рассматривается как экономически оправданная безвозмездная передача.

Ранее власти Узбекистана ввели штраф за передвижение на территории всей страны без медицинских масок.

За нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении - 3 БРВ (669 тысяч сумов).

На данный момент, общее число заболевших коронавирусом в Узбекистане составляет 46 человек.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами Узбекистана. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта Ташкента.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, рынки и аптеки будут работать в обычном режиме.