За отсутствие медицинской маски ввели штрафы

Граждане будут оштрафованы на 223 тысячи сумов, если появятся в городе без медицинской маски, а при повторном нарушении штраф повысится втрое и составит 669 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Власти Узбекистана официально ввели штрафы за передвижение на территории всей страны без медицинских масок. Эта информация опубликована на Telegram канале Koronavirus Info.

"С 23 марта по всей республике запрещается передвижение без средств индивидуальной защиты (масок)," - говорится в сообщении.

С 6:00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).

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Вместе с тем, стало известно о том, что с 23 марта закрываются все пограничные пункты пропуска Узбекистана (исключение — для иностранных граждан, выезжающих из страны).

А все предприятия и учреждения переходят на дистанционный режим, часть сотрудников должна выйти в трудовой отпуск.

Между тем, с 22 марта 2020 года временно прекращено движение общественного транспорта (автобусов, метро и маршрутных такси) — независимо от формы собственности — оказывающего услуги перевозчиков по маршрутам на территории Ташкента.

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По последним данным, всего в мире заражено более 300 тысяч человек, из них 13 049 скончались, свыше 92 тысяч выздоровели.

Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в Италии, Испании, Китае и Иране.