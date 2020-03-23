Почта Узбекистана возобновила международные отправления

Международные посылки будут доставляться наземным транспортом. Пересылка внутренних почтовых отправлений по территории республики осуществляется в обычном режиме.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. "Узбекистон почтаси" возобновила международные почтовые отправления. Об этом заявил замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций Кахрамон Юлдашев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

"Вследствие прекращения авиаперевозок в результате переговоров с почтовыми операторами соседних стран с 20 марта АО "Узбекистон почтаси" наладило наземную почтовую связь со следующими странами: Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Великобританией, Грецией, Германией, Данией, Италией, Ирландией, Испанией, Кипром, Люксембургом, Латвией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Польшей, Румынией, Словенией, Словакией, Францией, Финляндией, Хорватией, Чехией, Швецией, Эстонией, Украиной, Китаем, Литвой, Беларусью, Казахстаном, Туркменистаном, Россией", - говорится в информации.

В случае восстановления транспортного сообщения этот список будет пополняться, пообещал Юлдашев и попросил следить за официальными публикациями.

Он добавил, что на данный момент почта наземным транспортом доставляется в Казахстан и затем направляется в Европу и Китай.

Также, по его словам, узбекистанцы могут заказывать товары через Aliexpress, однако посылки могут задерживаться, потому что сейчас они проходят санитарную обработку, а на это нужно время.

"В связи с отменой авиасообщений в ряде стран перевозка почты сейчас осуществляется преимущественно наземным транспортом. Следует отметить, что перевозка и обработка почты осуществляется с соблюдением санитарных и эпидемиологических норм, поэтому повода для беспокойства у получателей нет", - добавил Юлдашев.

В компании отметили, что пересылка внутренних почтовых отправлений по территории республики осуществляется в обычном режиме.

Напомним, "Узбекистон почтаси" приостановила международные почтовые отправления с 16 марта из-за прекращения авиасообщения со многими странами.

На данный момент общее число зараженных коронавирусом в Узбекистане составляет 46 человек.