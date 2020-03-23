Uzbekistan Airways отменяет все рейсы внутри республики

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об отмене с 00.01 24 марта 2020 года всех внутриреспубликанских авиарейсов на неопределенный период.
При этом авиакомпания просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Напомним, у пассажиров, кто уже приобрел авиабилеты, есть возможность их перебронирования на любую дату после восстановления рейсов.
Uzbekistan Airways пообещала информировать граждан о дальнейших изменениях.
По последним данным, в Узбекистане выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Власти страны предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории республики.
Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну.
Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.