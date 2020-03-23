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Узбекские авиалинии получили пятый Boeing 787-8 Dreamliner

Uzbekistan Airways отменяет все рейсы внутри республики

НАК
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (110)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13741071/Uzbekistan-Airways-otmenyaet-vse-reysy-vnutri-respubliki.html

У пассажиров, кто уже приобрел авиабилеты, есть возможность их перебронирования на любую дату после восстановления рейсов.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об отмене с 00.01 24 марта 2020 года всех внутриреспубликанских авиарейсов на неопределенный период.

При этом авиакомпания просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Напомним, у пассажиров, кто уже приобрел авиабилеты, есть возможность их перебронирования на любую дату после восстановления рейсов.

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Uzbekistan Airways пообещала информировать граждан о дальнейших изменениях.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 46 случаев заражения коронавирусом. Власти страны предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории республики.

Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну.

Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (110)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Авиакомпания Uzbekistan Airways, Самолет, рейс



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