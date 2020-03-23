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Автобус на улицах Бухары

Бухара вслед за Ташкентом прекращает движение общественного транспорта

Пресс-служба хокимията Бухарской области
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (114)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13743960/Bukhara-vsled-za-Tashkentom-prekraschaet-dvizhenie-obschestvennogo-transporta.html

В регионе такие строгие меры введены вслед за столицей, где движение общественного транспорта было остановлено с 22 марта, а с 24-го город полностью закрывается на въезд и выезд.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Карим Камалов распорядился временно приостановить движение общественного транспорта на территории региона в связи с мероприятиями по борьбе с распространением в области коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации региона.

С 24 марта временно приостанавливается движение автобусов, микроавтобусов, а также легковых автотранспортных средств по направлению "Бухара-Ташкент". Пассажирские перевозки теперь смогут осуществлять исключительно такси, прошедшие дезинфекцию. Другим транспортным средствам это делать категорически воспрещается.

Санитарная обработка машин в Узбекистане
МВД Узбекистана
Ташкент полностью закрывается
С 20 марта график движения общественного транспорта в Бухаре серьезно сократился. Как сообщалось, это было связано с веденным в стране карантином, повлекшим за собой резкое сокращение пассажиропотока.

Вскоре в социальных сетях стала распространяться информация, что движение автобусов в городе и вовсе приостановится. Однако до последнего момента областное управление транспорта отрицало это. Даже сегодня днем организация распространило заявление, где уверяла, что эта информация не имеет под собой официальной основы.

Однако уже вечером хокимият расставил все точки над "i".

В столице Узбекистана ограничения вводятся поэтапно — с 22 марта перестал работать общественный транспорт, с 23 - ограничены межрегиональные маршруты, а с 24-го Ташкент перешел на полный карантин. Въезд в город разрешен только лицам, имеющим местную регистрацию, а также транспортным средствам, перевозящим важные грузы.

Ташкент без людей и авто: как выглядит узбекская столица в карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео
Продовольственные магазины и рынки, а также аптеки и АЗС, работают в штатном режиме, а вот торговые точки по продаже стройматериалов и других товаров потребления свою работу приостанавливают.

По последним данным Минздрава, на 23 марта в Узбекистане зафиксировано 46 пациентов, у которых подтвержден коронавирус, еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (114)
Теги:
общественный транспорт, коронавирус, Карантин, Узбекистан



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