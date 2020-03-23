Евровидение—2020 может состояться, но в режиме онлайн

Организаторы ранее объявили об отмене международного конкурса. Причина - стремительное распространение коронавируса в мире и ограничения со стороны властей разных стран.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Международный песенный конкурс "Евровидение—2020" может все же состояться.

Организаторы рассматривают альтернативный вариант его без участия зрителей — в режиме онлайн-трансляции.

Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020

Оргкомитет намерен в этом году исключить из "Евровидения" живой концерт со зрителями. Кроме того, не будет никакого конкурса, только выступления.

Это, по мнению организаторов, поможет "объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена, вызванные пандемией коронавируса".

Напомним, конкурс должен был пройти в мае в Роттердаме, однако позднее он был отменен из-за "неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции", а также из-за ограничений, которые были введены властями многих стран.

Позже стало известно, что конкурс пройдет в 2021-м также Нидерландах, однако участникам придется исполнить новые песни.

В этом году, как и в следующем, Россию представит рейв-группа Little Big. Их песня UNO, с которой они должны были выступать в мае, уже набрала на официальном YouTube-канале "Евровидения" 42 миллиона просмотров.