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Евровидение

Евровидение-2020 официально отменили

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В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200318/13708158/Evrovidenie-2020-ofitsialno-otmenili.html

Конкурс не состоится из-за "неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции", а также ограничений, которые были введены властями разных стран.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в Роттердаме в середине мая, официально отменили.

Об этом сообщили его в Twitter.

По словам организаторов, подобное решение они приняли из-за "неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции", а также из-за ограничений, которые были введены властями многих стран.

Ранее Европейский вещательный союз уже обсуждал возможность отмены конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

От России на Евровидение должна была поехать российская группа Little Big с песней UNO.

К слову, их клип стал вирусным и полюбился многим пользователям Сети, собрав уже 33 миллиона просмотров.

Теги:
Евровидение, коронавирус



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