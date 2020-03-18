Евровидение-2020 официально отменили

Конкурс не состоится из-за "неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции", а также ограничений, которые были введены властями разных стран.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Конкурс "Евровидение-2020", который должен был пройти в Роттердаме в середине мая, официально отменили.

Об этом сообщили его в Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

По словам организаторов, подобное решение они приняли из-за "неопределенности, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции", а также из-за ограничений, которые были введены властями многих стран.

Ранее Европейский вещательный союз уже обсуждал возможность отмены конкурса из-за ситуации с коронавирусом.

От России на Евровидение должна была поехать российская группа Little Big с песней UNO.

К слову, их клип стал вирусным и полюбился многим пользователям Сети, собрав уже 33 миллиона просмотров.