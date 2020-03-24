Центры для карантина по коронавирусу создадут во всех регионах Узбекистана

Карантинные центры будут организованы на базе государственных санаториев, оздоровительных учреждений и гостиниц.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Власти Узбекистана создадут 43 центра для размещения людей на карантин по новому коронавирусу во всех регионах, информирует оперативный штаб при Кабмине республики.

"В соответствии с постановлением правительства четыре специальных учреждения для карантина будут созданы в Каракалпакстане, по три учреждения в Ташкенте и во всех регионах Узбекистана", - говорится в сообщении.

Карантинные центры организуют на базе государственных санаториев, оздоровительных учреждений и гостиниц.

По последним данным, общее число зараженных вирусом COVID-19 в Узбекистане достигло 46 человек.

Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

Ташкент полностью закрывается >>

С сегодняшнего дня Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога).

Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах, в связи с распространением коронавируса COVID-19.