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Санитарная обработка машин в Узбекистане

Ташкент полностью закрывается

МВД Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200323/13738797/Tashkent-polnostyu-zakryvaetsya.html

Запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в столице) при въезде в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Столица Узбекистана с завтрашнего дня, 24 марта, полностью закрывается.

"С 00.01 24 марта Ташкент закрывается для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога)", - говорится в сообщении.

Запрет на въезд и выезд не касается случаев, связанных с перевозками грузов, и лиц (с постоянной регистрацией в столице) при въезде в Ташкент.

Напомним, в Узбекистане с 23 марта запретили проведение свадеб и других торжеств из-за ситуации с коронавирусом.

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В случае крайней необходимости церемонию можно провести, но только с участием 10-15 человек.

Более 12,7 тысячи человек в Узбекистане находятся на карантине, в том числе 7,4 тысячи - в больницах, в связи с распространением коронавируса COVID-19.

На утро 23 марта - еще один зараженный коронавирусом в Узбекистане. Общее число - 46 человек.

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Известно, что новые случаи зафиксированы у людей, контактировавших с прилетевшими в Узбекистан из-за границы и ранее инфицированными COVID-19.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (105)
Теги:
Узбекистан, Карантин, Ташкент, Ташкент, коронавирус, Узбекистан



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