В России издадут книгу китайских врачей, победивших эпидемию COVID-19

МИА "Россия сегодня" организовало перевод руководства китайских медиков по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это издание поможет специалистам эффективно противостоять опасной болезни.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выпустит книгу о борьбе с коронавирусом, написанную китайскими медиками на основе клинического опыта конца 2019 - начала 2020 года, пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Издание "Руководства по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19" подготовлено совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и научной консультацией Первого мединститута имени Сеченова. Книга переведена, сверстана, сдана в печать и выйдет в свет уже 25 марта. Тираж российского издания - 10 тысяч экземпляров, они будут распространяться бесплатно.

"Мы в международном информационном агентстве "Россия сегодня" затеяли этот проект с полным осознанием того, что с COVID-19 соревнуемся по скорости. По скорости освоения новых знаний, по скорости самоорганизации и по скорости вообще нашей реакции на вдруг возникающие новые вызовы. Сейчас важна и скорость признания небывалого масштаба эпидемиологической проблемы. По крайней мере, для нашего поколения. И сейчас – наш выход. Пусть каждый сделает то, на что способен. Лишь так победим. Не время русского пофигизма", - сказал Киселев РИА Новости.

Китай первым столкнулся с новым типом коронавируса - COVID-19 и смог прекратить распространение инфекции в стране.

Одним из авторов книги выступил председатель Первой академической клиники Университетской школы медицины провинции Чжэцзян профессор Тинбо Лян. На русский язык перевести бесценное для медицинской науки издание помогли специалисты МИА "Россия сегодня". Кроме того, в редактировании в качестве научных консультантов приняли участие специалисты и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко.

По последним данным, число заразившихся вирусом COVID-19 во всем мире приближается к 400 тысячам. В России в настоящее время около 450 случаев и пока ни одного смертельного. В Китае, откуда опасная инфекция и распространилась, эпидемия идет на убыль и новых случаев практически нет. В Узбекистане на данный момент 50 случаев заболевания коронавирусом, пять человек уже идут на поправку.