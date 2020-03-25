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Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек

Sputnik / Владислав Воднев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13754345/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-55-chelovek-.html

На данный момент 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек, сообщает Минздрав.

С сегодняшнего дня, 25 марта, по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок. 

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. 

В Узбекистане с 25 марта запрещено выходить на улицу без масок >>

На данный момент 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Минтранс и Специальная республиканская комиссия по противодействию распространению коронавируса приняли решение с 24 марта ограничить транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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