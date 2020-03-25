Почта Узбекистана продолжит доставлять посылки внутри страны

"Узбекистон почтаси" будет осуществлять доставку посылок собственными транспортными средствами. Компания заранее приносит свои извинения за возможные неудобства.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Узбекистон почтаси" продолжит пересылку внутренних почтовых отправлений. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что до введения карантина пересылка осуществлялась собственными транспортными средствами и воздушным транспортом.

Однако теперь, в связи с распространением коронавируса на территории республики, приостановлена авиаперевозка в такие города, как Термез, Нукус, Ургенч.

"С учетом приостановки авиаперевозок АО "Узбекистон почтаси" принимает почтовые отправления к пересылке по маршрутам вышеуказанных городов и осуществляет доставку собственными транспортными средствами, которые обеспечат бесперебойную доставку почты", - говорится в сообщении.

Также в компании предупредили о возможных задержках в доставке входящих отправлений и невыполнении сроков доставки почты на этих маршрутах.

Ранее "Узбекистон почтаси" заявила о возобновлении международных почтовых отправлений. Посылки будут доставляться наземным транспортом.

С 20 марта налажена наземная почтовая связь со следующими странами: Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Беларусью, Украиной, Китаем, Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Великобританией, Грецией, Германией, Данией, Италией, Ирландией, Испанией, Кипром, Люксембургом, Латвией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Польшей, Румынией, Словенией, Словакией, Францией, Финляндией, Хорватией, Чехией, Швецией, Эстонией и Литвой.

Список стран будет дополняться в случае возобновления с ними транспортного сообщения.