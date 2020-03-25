14:26 25 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Сканирование штрих-кодов

Почта Узбекистана продолжит доставлять посылки внутри страны

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
106 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13756156/Pochta-Uzbekistana-prodolzhit-dostavlyat-posylki-vnutri-strany.html

"Узбекистон почтаси" будет осуществлять доставку посылок собственными транспортными средствами. Компания заранее приносит свои извинения за возможные неудобства.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. "Узбекистон почтаси" продолжит пересылку внутренних почтовых отправлений. Об этом сообщается на сайте компании. 

Отмечается, что до введения карантина пересылка осуществлялась собственными транспортными средствами и воздушным транспортом.

Однако теперь, в связи с распространением коронавируса на территории республики, приостановлена авиаперевозка в такие города, как Термез, Нукус, Ургенч.

"С учетом приостановки авиаперевозок АО "Узбекистон почтаси" принимает почтовые отправления к пересылке по маршрутам вышеуказанных городов и осуществляет доставку собственными транспортными средствами, которые обеспечат бесперебойную доставку почты", - говорится в сообщении.

Также в компании предупредили о возможных задержках в доставке входящих отправлений и невыполнении сроков доставки почты на этих маршрутах.

Ранее "Узбекистон почтаси" заявила о возобновлении международных почтовых отправлений. Посылки будут доставляться наземным транспортом.

С 20 марта налажена наземная почтовая связь со следующими странами: Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Беларусью, Украиной, Китаем, Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Великобританией, Грецией, Германией, Данией, Италией, Ирландией, Испанией, Кипром, Люксембургом, Латвией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Польшей, Румынией, Словенией, Словакией, Францией, Финляндией, Хорватией, Чехией, Швецией, Эстонией и Литвой. 

Список стран будет дополняться в случае возобновления с ними транспортного сообщения. 

Теги:
посылки, Узбекистан, почта, "Узбекистон почтаси"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Маска для лица, рекомендованная в качестве защиты от радиоактивных осадков в Гамбурге, Германия, 1957 год
Детский шлем и домашний противогаз: маска в истории человечества - фотолента
В Таджикистане выпустили вторую серию мультика для детей о коронавирусе
Стратегия развития транспортной системы Ташкента
Транспортная революция в Ташкенте - что изменится

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться