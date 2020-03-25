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Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Назначен новый замглавы МВД Узбекистана

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (349)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13759148/Naznachen-novyy-zamglavy-MVD-Uzbekistana.html

Заместителем главы Министерства внутренних дел РУз стал Саидкарим Нишанбаев, который до этого работал замначальника управления Организационного департамента МВД.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана назначен полковник Саидкарим Нишанбаев, сообщили в пресс-службе МВД республики. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Ранее Нишанбаев работал замначальника управления Организационного департамента Министерства внутренних дел.

Саидкарим Нишанбаев назначен на должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана
МВД Узбекистана
Саидкарим Нишанбаев назначен на должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана

В 2017-2018 годах он возглавлял УВД Ташкентской области.

Напомним, ранее заместителем генпрокурора Узбекистана был назначен Шавкатжон Рахимов, который до этого был начальником управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры республики.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (349)
Теги:
Узбекистан, назначение, кадровые перестановки, МВД Узбекистана



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