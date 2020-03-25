Назначен новый замглавы МВД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана назначен полковник Саидкарим Нишанбаев, сообщили в пресс-службе МВД республики. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.
Ранее Нишанбаев работал замначальника управления Организационного департамента Министерства внутренних дел.
В 2017-2018 годах он возглавлял УВД Ташкентской области.
Напомним, ранее заместителем генпрокурора Узбекистана был назначен Шавкатжон Рахимов, который до этого был начальником управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры республики.