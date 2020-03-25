Назначен новый замглавы МВД Узбекистана

Заместителем главы Министерства внутренних дел РУз стал Саидкарим Нишанбаев, который до этого работал замначальника управления Организационного департамента МВД.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. На должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана назначен полковник Саидкарим Нишанбаев, сообщили в пресс-службе МВД республики. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Ранее Нишанбаев работал замначальника управления Организационного департамента Министерства внутренних дел.

МВД Узбекистана Саидкарим Нишанбаев назначен на должность заместителя министра внутренних дел Узбекистана

В 2017-2018 годах он возглавлял УВД Ташкентской области.

Напомним, ранее заместителем генпрокурора Узбекистана был назначен Шавкатжон Рахимов, который до этого был начальником управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры республики.