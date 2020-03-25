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Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 56 человек

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13763367/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-dostiglo-56-chelovek.html

Как ранее отметил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков, у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 56 человек, сообщает Минздрав.

Известно, что вирус COVID-19 был выявлен у гражданина, контактировавшего с пациентом, который вернулся из-за границы.

Напомним, с сегодняшнего дня, 25 марта, по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок. 

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С 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

Ранее начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков заявил, что среди граждан, у кого был выявлен COVID-19, у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Также, по его словам, на данный момент 20 тысяч узбекистанцев находятся под строгим карантином — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (139)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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