Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 56 человек

Как ранее отметил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков, у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 56 человек, сообщает Минздрав.

Известно, что вирус COVID-19 был выявлен у гражданина, контактировавшего с пациентом, который вернулся из-за границы.

Напомним, с сегодняшнего дня, 25 марта, по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок.

С 24 марта ограничено транспортное пассажирское сообщение между регионами страны. С 22 марта приостановлена работа общественного транспорта в Ташкенте, с 24 марта — в Бухаре.

Ранее начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля Нурмат Отабеков заявил, что среди граждан, у кого был выявлен COVID-19, у 13 пациентов диагностирована пневмония, еще четверо находятся в тяжелом состоянии.

Также, по его словам, на данный момент 20 тысяч узбекистанцев находятся под строгим карантином — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.