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Бригада скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус

Среди зараженных коронавирусом в Узбекистане — 11 медработников

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13777506/Sredi-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane--11-medrabotnikov.html

Каждому из вирусологов, заболевших вирусом COVID-19, будет выплачена компенсация в размере 100 миллионов сумов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Из 65 граждан республики, зараженных коронавирусом, 11 являются сотрудниками Научно-исследовательского института вирусологии. 

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Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания. 

Глава республики сообщил, что каждому из медработников, заразившихся COVID-19 во время лечения пациентов, будет выплачена компенсация в размере 100 миллионов сумов. 

В случае же возникновения тяжелого состояния в результате заражения коронавирусом во время работы, а также в случае не восстановления здоровья, медработникам или членам их семей будет выплачено 250 миллионов сумов.

В ходе своего обращения президент отметил, что в целях предупреждения распространения коронавируса на территории республики около 80 тысяч граждан находятся на строгом карантине у себя дома, еще 12 тысяч граждан – в стационарах.

Мирзиёев подчеркнул, что к борьбе с пандемией подключены около 100 тысяч врачей. Им, в свою очередь, активно содействуют хокимияты, ОВД, Минобороны, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

Теги:
видеоселекторное совещание, врачи, Узбекистан, коронавирус



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