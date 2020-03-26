Среди зараженных коронавирусом в Узбекистане — 11 медработников

Каждому из вирусологов, заболевших вирусом COVID-19, будет выплачена компенсация в размере 100 миллионов сумов. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Из 65 граждан республики, зараженных коронавирусом, 11 являются сотрудниками Научно-исследовательского института вирусологии.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.

Глава республики сообщил, что каждому из медработников, заразившихся COVID-19 во время лечения пациентов, будет выплачена компенсация в размере 100 миллионов сумов.

В случае же возникновения тяжелого состояния в результате заражения коронавирусом во время работы, а также в случае не восстановления здоровья, медработникам или членам их семей будет выплачено 250 миллионов сумов.

В ходе своего обращения президент отметил, что в целях предупреждения распространения коронавируса на территории республики около 80 тысяч граждан находятся на строгом карантине у себя дома, еще 12 тысяч граждан – в стационарах.

Мирзиёев подчеркнул, что к борьбе с пандемией подключены около 100 тысяч врачей. Им, в свою очередь, активно содействуют хокимияты, ОВД, Минобороны, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям.