Узбекские врачи будут получать надбавки до 25 млн сумов за борьбу с COVID-19

Мирзиёев подчеркнул, что к борьбе с пандемией подключены около 100 тысяч врачей. Им, в свою очередь, активно содействуют хокимияты, ОВД, Минобороны, Национальная гвардия и Министерство по чрезвычайным ситуациям.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Медицинским работникам, контактирующим с больными коронавирусом и работающими на объектах, в которых помещены данные пациенты, будут ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания.

Размер поощрительных выплат

лечащим и работающим в лабораториях врачам — 25 миллионов сумов;

среднему медицинскому персоналу, медсестрам в лабораториях – 15 миллионов сумов;

младшему медицинскому персоналу – 10 миллионов сумов;

иным работникам – 5 миллионов сумов.

"Специальные выплаты осуществляются в течение срока действия карантина, в том числе за март текущего года, в конце каждого 14-дневного периода деятельности работника", - следует из постановления, подписанного президентом.

Кроме того, медицинским работникам, заразившимся вирусом COVID-19 при контакте с инфицированными, будет выплачиваться отдельно 100 миллионов сумов.

"В случае возникновения тяжелого состояния в результате заражения коронавирусом во время работы, а также в случае не восстановления здоровья, работникам медицинских, санитарно-эпидемиологических и других служб или другим членам их семей будет осуществлена единовременная выплата в размере 250 миллионов сумов", - говорится в постановлении.

Как сообщил президент, коронавирусом уже заразились уже 11 сотрудников Научно-исследовательского института вирусологии.

"От имени всего народа Узбекистана выражаю безмерную благодарность уважаемым врачам, медсестрам, санитарам, которые борются с пандемией, невзирая на угрозу своей жизни и здоровью", - отметил Мирзиёев.

Напомним, на данный момент, в республике зафиксировано 65 случаев заболевания коронавирусом. Из них, по данным Минздрава, у 13 диагностирована пневмония, состояние еще четверых пациентов оценивается как тяжелое.

При этом пятеро из заболевших граждан уже идут на поправку - у них уже нет симптомов болезни.

По словам президента, в целях предупреждения распространения коронавируса на территории страны около 80 тысяч граждан находятся на строгом карантине у себя дома, еще 12 тысяч граждан – в стационарах.