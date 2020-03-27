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Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.

COVIDарность в Ташкенте: как организуют помощь одиноким престарелым

© Foto : Азиза Умарова
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (178)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13786780/COVIDarnost-v-Tashkente-kak-organizuyut-pomosch-odinokim-prestarelym.html

Группа неравнодушных людей в Ташкенте организует сбор средств для тех, кто находится в затруднительном материальном положении. Нуждающимся раздают продукты питания и лекарства.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Инициативная группа решила оказать помощь тем, кто нуждается в ней особенно. Сегодня в ракурсе внимания - одинокие и малоимущие жители Сергелийского района столицы. Для них организовали сбор денег, купили продукты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.
© Foto : Азиза Умарова
Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.

Собрали 37 больших пакетов с продуктами первой необходимости, включая свежее мясо. Тем, кто нуждается  в лекарствах, передали деньги.

"Одному мальчишке перепало на лекарства для гемодиализа 850 тысяч сумов, - рассказывает на своей странице в соцсети инициатор проекта Азиза Умарова. - Вместе с представителями махаллинских комитетов обошли общежития и печально известные сергелийские "дома-деревяшки". Тут и глухонемые, и рак, и ампутанты, и просто заброшенные старички".

Завтра волонтеры собираются посетить Учтепинский район столицы. Там ожидают помощи 127 одиноких пожилых людей.

Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.
© Foto : Азиза Умарова
Инициативная группа в Ташкенте организуют раздачу продуктов питания, покупку лекарств одиноким пожилым людям, которые сейчас оказались в наиболее трудном положении.

Вместе с тем в Ташкенте обретает популярность проект "Добрый холодильник". Вблизи крупных продуктовых магазинов установлены холодильники "Саховат" (пер. с узб. - добродетель). Нуждающиеся могут взять оттуда продукты. При этом холодильник никогда не пустеет - люди сами делятся товарами, которые только что приобрели в магазине.

На видеоселекторном совещании по вопросам усиления противодействия распространению коронавируса, прошедшем 26 марта под председательством президента Шавката Мирзиёева, отдельное внимание было уделено вопросам повышения доходов населения и снижения бедности путем стимулирования создания новых рабочих мест. С этой целью Министерство экономики и промышленности будет преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (178)
Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, помощь, волонтер, благотворительность, Карантин, коронавирус



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