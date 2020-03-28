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Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев

Фонд миллиардера Шодиева направил помощь для 1,5 тыс. семей в Узбекистане

© Sputnik / Валерий Левитин
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (189)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200328/13792851/Fond-milliardera-Shodieva-napravil-pomosch-dlya-15-tys-semey-v-Uzbekistane.html

Автоколонна с гуманитарным грузом уже направилась к малообеспеченным жителям отдаленных районов страны.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Международный фонд казахстанского миллиардера, уроженца Джизакской области Узбекистана Фаттаха Шодиева направил гуманитарную помощь из продуктов питания и медицинских средств для 1,5 тысячи малоимущих семей в республике в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста РУз.

По данным на утро субботы, в стране зарегистрированы 104 случая коронавируса, два пациента — мужчина и женщина — скончались.

"Международный фонд Шодиева выразил готовность внести свой вклад в реализуемые правительством Республики Узбекистан меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и оказать помощь малообеспеченным слоям населения", — говорится в сообщении Министерства для прессы.

Сотрудничество с фондом осуществляется в рамках социального проекта Минюста "Мы вместе".

Фонд миллиардера Шодиева направил помощь для 1,5 тыс. семей в Узбекистане
Пресс-служба Минюста Узбекистана
Фонд миллиардера Шодиева направил помощь для 1,5 тыс. семей в Узбекистане

Автоколонна с гуманитарным грузом направилась к полутора тысячам малообеспеченных семей, проживающих в отдаленных районах республики. В комплект помощи включены 13 видов первичных продовольственных продуктов и медицинских средств.

Фонд миллиардера Шодиева направил помощь для 1,5 тыс. семей в Узбекистане
Пресс-служба Минюста Узбекистана
Фонд миллиардера Шодиева направил помощь для 1,5 тыс. семей в Узбекистане

Фаттах Шодиев — совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral Resources), основатель Международного фонда Шодиева, член Попечительского совета МГИМО и один из основателей Эндаумента Университета, выпускник международно-правового факультета МГИМО 1976 года. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (189)
Теги:
гуманитарная помощь, помощь, Фаттах Шодиев, Миллиардер, миллиарды, Узбекистан, коронавирус



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