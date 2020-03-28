ОАЭ поставили в Узбекистан 8 тонн средств медзащиты от коронавируса

Груз был передан Министерству здравоохранения республики, который распределит его по медучреждениям, где лечатся от коронавируса и проходят карантин граждане.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Власти Объединенных Арабских Эмиратов поставили в Узбекистан более восьми тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты от распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил глава Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана, руководитель Центральноазиатской конфедерации ММА Отабек Умаров.

"Сегодня в ташкентский аэропорт спецбортом прибыли более восьми тонн гуманитарного груза, — написал Умаров на своем Telegram-канале. — Выражаю искреннюю признательность правительству ОАЭ за братскую помощь народу Узбекистана в борьбе с пандемией".

В состав груза вошли медицинские маски, комбинезоны, перчатки и другие защитные средства, предназначенные для борьбы с распространением COVID-19.

"Мы рады знать, что не одиноки в этой борьбе, и особенно ценим поддержку от тех, кто тоже находится на передовой войны с коронавирусом", — отметил Умаров.

Telegram / Отабек Умаров Власти ОАЭ поставили в Узбекистан более восьми тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты

По данным СМИ, груз был передан Министерству здравоохранения Узбекистана, который распределит его по медицинским учреждениям, где лечатся от коронавируса и проходят карантин граждане.

На утро субботы в республике зафиксированы 104 случая заражения коронавирусной инфекцией, два пациента скончались.

На профилактическом карантине находятся порядка 90 тысяч человек, в том числе более 12 тысяч — в станционарах.

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за COVID-19. Для соотечественников и иностранцев организуются авиационные чартеры и железнодорожные поезда на родину.

Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. С 24 марта карантин был введен в столице, позднее еще в шести городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане, Самарканде, Карши, а также в Сурхандарьинской области. С 27 марта приостановлено движение пассажирского транспорта между регионами страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 509 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.