В ожидании: смогут ли узбекистанцы вылететь домой?

Трудовые мигранты из Центральной Азии на этой неделе были вынуждены задержаться в московских аэропортах из-за отмены авиасообщения между странами и запретом на въезд на территорию РФ иностранных граждан.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik, Мария Науменко, Лев Рыжков. Такие ограничительные меры были введены российскими властями в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Люди буквально жили в залах ожидания. В итоге часть пассажиров улетело организованными чартерными рейсами, другие вернулись домой, некоторым посольства предоставили временное жилье.

Sputnik выяснил, кто и как решает проблемы мигрантов, ожидающих рейсы на родину, и какая сейчас обстановка в аэропортах российской столицы.

Посольство Узбекистана: люди улетают по спискам, согласно очереди

Около 200 граждан Узбекистана продолжают находиться в аэропорту "Внуково", сообщили Sputnik в посольстве республики в России. По информации авиакомпании UzbekistanAirwais, ближайший и пока единственный чартер в Ташкент из Москвы запланирован на 2 апреля.

Граждане, оставшиеся во "Внуково", отказываются выезжать во временные пункты проживания, организованные дипведомством, и ночуют в аэропортах, боясь пропустить самолет в Узбекистан, утверждают в посольстве республики в РФ.

К ним каждый день приезжают дипломаты и вместе с бизнесменами из узбекской диаспоры в Москве организуют бесплатное питание.

"Значительный поток людей возник из-за граждан, которые прилетели в Москву из российских регионов с намерением пересесть на самолет в республику, а также следующих в Узбекистан из стран Европы и Азии транзитом через Москву", – объясняют скопление людей в посольстве.

С 16 марта в посольство Узбекистана в России обратилось несколько тысяч граждан республики с просьбой включить их в список пассажиров будущих чартерных рейсов национальной авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Ташкент.

Отправляют граждан в республику, согласно очереди в этих списках, "особое внимание уделяется гражданам с тяжелыми заболеваниями и женщинам на последних сроках беременности".

Сейчас эти люди ожидают вылета дома в Москве или, если им негде остановиться, в – хостелах, где бесплатное временное проживание организовало посольство. Дипломаты затруднились ответить, сколько граждан сейчас в таких пунктах. Каждый день цифра меняется, например, 27 марта заселили еще 60 человек.

По информации Uzbekistan Airways, ближайший рейс из Москвы в Ташкент запланирован на 2 апреля. Ранее самолеты из российской столицы вылетали в республику 17 марта, а также с 24 по 27 марта. Вопрос организации новых чартеров решается.

"Авиакомпания Uzbekistan Airways прилагает необходимые усилия и делает все возможное для возвращения граждан Узбекистана на родину", - говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Так, чартерный рейс в Ташкент из Санкт-Петербурга будет выполнен 30 марта.

"Мы создали круглосуточный Оперативный штаб, договорились с российской стороной о продлении сроков временного пребывания и трудовых патентов наших соо­течественников на те­рритории РФ без выез­да за пределы страны. Кроме того, проведена работа с соответствующими ро­ссийскими министерст­вами и ведомствами, чтобы узбекских студентов не выселяли из общежитий вузов России, несмотря на ввод­имые карантинные мер­ы", - добавили в диппредставительстве.

В пресс-службе "Внуково" не ответили на звонки корреспондента Sputnik. Советник гендиректора аэропорта "Внуково" Василий Александров сообщил Sputnik, что последние несколько дней в авиагавани осуществлялись рейсы по вывозу иностранных граждан на родину.

Между тем в Узбекистане с 30 марта все аэропорты страны полностью прекращают свою деятельность. Запрет вводится до 00.01 часов 20 апреля.

Глава "Таджик Эйр": идут переговоры о новых чартерах в РФ

В аэропортах "Домодедово", "Жуковский", "Внуково" и "Шереметьево" нет граждан Таджикистана, ожидающих чартеров на Родину, заверили Sputnik в посольстве республики в Москве. По данным дипломатов, в течение недели все скопившиеся в московских авиагаванях таджикистанцы были отправлены чартерными рейсами домой.

В посольстве отметили, что осталось немало граждан, желающих вернуться в Таджикистан, но затруднились назвать хотя бы приблизительное их число. Если удастся организовать дополнительные чартеры из Москвы в Таджикистан, то выполнять их будет национальный авиаперевозчик.

Когда отправятся следующие пассажирские рейсы в Душанбе, пока неизвестно, но работа в этом направлении ведется, рассказал Sputnik генеральный директор "Таджик Эйр" Дилшод Исматуллозода.

"Пока неясно, когда будут новые чартеры. Мы ведем переговоры с российской стороной. Не надо ничего драматизировать, ведется нормальная спокойная работа между авиакомпаниями стран и властями. 25 марта мы уже вывезли пассажиров, которые покупали билеты на рейсы российской авиакомпании Utair -135 человек, а также 28 человек, которые были в транзитной зоне "Шереметьево", - рассказал глава авиакомпании.

Всего в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" было 32 таджикистанца, они были вывезены рейсами "Таджик Эйр" и "Сомон Эйр", уточнили в посольстве.

Посольство Кыргызстана: не улетевших граждан размещаем в хостелах

Менее ста граждан Кыргызстана находятся в аэропорту "Шереметьево", сообщили Sputnik в посольстве республики в РФ.

Около 70 человек приехали в авиагавань днем 28 марта. Их рейсы были отменены ранее, но они рассчитывают попасть на борт в Бишкек 29 марта.

Еще 14 кыргызстанцев пребывают в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" из-за запрета на въезд в РФ для иностранных граждан, уточнила Sputnik пресс-секретарь дипломатического представительства Кыргызстана Гульбарчын Байымбетова.

По ее словам, еще один гражданин республики застрял в транзитной зоне аэропорта "Внуково". В "Домодедово" и "Жуковском" сейчас нет граждан Кыргызстана, ожидающих рейсов на Родину.

Пресс-атташе посольства заверила, при диппредставительстве круглосуточно работает штаб: его сотрудники проводят работу с гражданами, которые не желают покидать аэропорт, требуя скорейшего вылета на родину. В течение недели часть граждан удалось убедить покинуть аэропорт.

"Некоторые вернулись по адресам своего проживания в Москве. А те, у кого нет возможности вернуться по конкретному адресу – за счет диаспоры и штаба размещаем в хостелах", - объясняет Байымбетова.

"Четырнадцать человек в транзитной зоне ждут завтрашнего самолета.

Есть обещание авиакомпании ("Аэрофлота" – ред.), что их возьмут туда первым рейсом. Так что есть надежда, что мы их завтра отправим", - сообщила Sputnik Байымбетова. © REUTERS / DADO RUVIC Самоизоляция не выход: в ВОЗ пояснили, как бороться с коронавирусом

Кроме того, в "Шереметьево" на территории до прохождения контроля безопасности находятся 60-70 кыргызстанцев, рейсы которых были отменены ранее. Люди специально заранее прибыли в аэропорт с расчетом вылететь на родину 29 марта.

Посольство организовало для них питание и предоставило маски. Одна из гражданок оказалось беременной, ей стало плохо, сотрудники посольства направили ее в больницу. В медучреждение отправили и гражданина с диабетом, его самочувствие также ухудшилось. Но, по данным дипломатов, после оказания помощи кыргызстанец вернулся в аэропорт.

Согласно расписанию "Аэрофлота", самолет должен вылететь из Москвы в Бишкек 29 марта в 7.40 утра по московскому времени. По словам Байымбетовой, неизвестно, сколько пассажиров смогут попасть на самолет.

В пресс-центре "Аэрофлота" сообщили Sputnik, что рейсы в Ош временно приостановлены, однако рейсы в Бишкек до 30 апреля выполняются один раз в неделю, по воскресеньям.

По информации с официального сайта "Аэрофлота" на 28 марта, билетов "эконом-класса" на рейс 29 марта из Москвы в Бишкек нет в наличии, доступен лишь тариф "бизнес" стоимостью от 77 946 рублей. Такая же ситуация и в воскресенье, 5 апреля. А после 12 апреля онлайн-система продажи билетов вообще не находит доступных вылетов в Кыргызстан.

В транзитной зоне аэропорта "Внуково" оказался гражданин Кыргызстана, вернувшийся из Доминиканской республики. Этим случаем также занимается посольство. По словам пресс-секретаря, сложность состоит в том, что из «Внуково» нет рейсов в Бишкек, рейсы есть пока из "Шереметьево". Прорабатывается вопрос, как переправить кыргызстанца из одного аэропорта в другой.

В пресс-службе "Шереметьево" сообщили о 20 иностранных пассажирах в транзитной зоне аэропорта, но затруднились дать ответ, гражданами каких стран они являются.