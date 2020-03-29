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Радиатор центрального отопления в квартире

В хокимияте Ташкента рассказали, когда отключат отопление

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200329/13795168/V-khokimiyate-Tashkenta-rasskazali-kogda-otklyuchat-otoplenie.html

Решение принято в связи с установившейся теплой погодой. При этом горячее водоснабжение отключаться не будет, заверили в столичной администрации.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Ташкенте, как и в других городах Узбекистана, установилась теплая весенняя погода. В связи с этим власти столицы планируют с 1 апреля начать поэтапное отключение отопления.

В столичной администрации подчеркнули, что горячее водоснабжение при этом отключаться не будет.

"Принимаются меры для бесперебойного снабжения населения горячей водой", - говорится в сообщении.

Ранее власти Ташкента приняли решение отменить плановые отключения отопления и горячей воды из-за коронавируса. График был пересмотрен в связи с принятием мер против распространения коронавируса.

Между тем в ГУП "Тошиссиккувати" сообщили о том, что могут отключить горячую воду могут на короткое время в отдельных случаях для устранения аварий и неисправностей.

Теги:
Узбекистан, Хокимият Ташкента, отопление



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