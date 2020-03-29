В Узбекистане с 30 марта запрещается пользоваться личным транспортом

Передвигаться по территории республики можно будет только при наличии специального стикера. Данные меры вводятся до 20 апреля.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специальная Республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19 приняла ряд дополнительных мер, которые, как ожидается, помогут в борьбе с пандемией.

В частности, с 06.00 30 марта по 00.01 20 апреля по всему Узбекистану будет запрещено пользоваться транспортом в личных целях.

Передвигаться смогут только транспортные средства со специальным стикером. Он будет выдаваться Центрами государственных услуг, начиная с 09.00 сегодняшнего дня.

Кто может получить специальный стикер?

Служебные машины организаций, которые занимаются продажей и поставками продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий. Это также касается личных автомобилей работников данных организаций;

Автомобили юридических и физических лиц, которые занимаются аптечной деятельностью, а также производством и торговлей санитарно-гигиенических изделий (средства защиты и дезинфекции);

Транспортные средства, принадлежащие лицам, которые принимают участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.

Кому можно передвигаться без специальных стикеров?

Автомобилям сотрудников дипломатических служб и членов делегаций международных организаций;

Транспорту коммунальных служб;

Служебным и специальным автомобилям АО "Узбекистон почтаси" и других служб связи;

Cлужебному и специальному автотранспорту, принадлежащему банкам;

Транспорту медицинских и эпидемиологических компаний;

Автомобилям правоохранительных служб и МЧС;

Автомобилям хокимов областей, городов и районов и их заместителей;

Немаршрутным такси, имеющим лицензию на осуществление пассажирских перевозок, (в пределах административной территории, где они зарегистрированы), без пассажиров исключительно в качестве транспорта по доставке (курьерский агент);

Транспортным средствам категорий N1, N2 и N3, а также транспортным средствам для перевозки сельскохозяйственной продукции категории M1 (с одним пассажиром);

Автомобилям организаций доставки (кейтеринга), а также транспорту организаций по перевозке пассажиров, оказывающему услуги доставки;

Специальным транспортным средствам, обслуживающим похоронные мероприятия.

Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Напомним, по последим данным, в Узбекистане зафиксировано 133 случая заболевания вирусом COVID-19, семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию.