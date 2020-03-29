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Автомобили в Ташкенте

В Узбекистане с 30 марта запрещается пользоваться личным транспортом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200329/13795279/V-Uzbekistane-s-30-marta-zapreschaetsya-polzovatsya-lichnym-transportom.html

Передвигаться по территории республики можно будет только при наличии специального стикера. Данные меры вводятся до 20 апреля.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Специальная Республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19 приняла ряд дополнительных мер, которые, как ожидается, помогут в борьбе с пандемией.

В частности, с 06.00 30 марта по 00.01 20 апреля по всему Узбекистану будет запрещено пользоваться транспортом в личных целях.

Передвигаться смогут только транспортные средства со специальным стикером. Он будет выдаваться Центрами государственных услуг, начиная с 09.00 сегодняшнего дня.

Кто может получить специальный стикер?

  • Служебные машины организаций, которые занимаются продажей и поставками продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий. Это также касается личных автомобилей работников данных организаций; 
  • Автомобили юридических и физических лиц, которые занимаются аптечной деятельностью, а также производством и торговлей санитарно-гигиенических изделий (средства защиты и дезинфекции);
  • Транспортные средства, принадлежащие лицам, которые принимают участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.

Кому можно передвигаться без специальных стикеров?

  • Автомобилям сотрудников дипломатических служб и членов делегаций международных организаций;
  • Транспорту коммунальных служб;
  • Служебным и специальным автомобилям АО "Узбекистон почтаси" и других служб связи;
  • Cлужебному и специальному автотранспорту, принадлежащему банкам;
  • Транспорту медицинских и эпидемиологических компаний;
  • Автомобилям правоохранительных служб и МЧС;
  • Автомобилям хокимов областей, городов и районов и их заместителей;
  • Немаршрутным такси, имеющим лицензию на осуществление пассажирских перевозок, (в пределах административной территории, где они зарегистрированы), без пассажиров исключительно в качестве транспорта по доставке (курьерский агент);
  • Транспортным средствам категорий N1, N2 и N3, а также транспортным средствам для перевозки сельскохозяйственной продукции категории M1 (с одним пассажиром);
  • Автомобилям организаций доставки (кейтеринга), а также транспорту организаций по перевозке пассажиров, оказывающему услуги доставки;
  • Специальным транспортным средствам, обслуживающим похоронные мероприятия.

Личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни).

Напомним, по последим данным, в Узбекистане зафиксировано 133 случая заболевания вирусом COVID-19, семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Теги:
машина, запрет, транспорт, Узбекистан



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