Специальный стикер для автомобиля на период карантина — как и где получить

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. С 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистане будет запрещено пользоваться транспортом в личных целях.
Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии специального стикера.
О правилах его получения рассказали в Министерстве юстиции.
Специальный стикер будет выдаваться Единым порталом интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), а также Центрами государственных услуг в Ташкенте, Нукусе и всех областных центрах.
Оформить разрешение на пользование личным транспортом можно будет начиная с 09.00 сегодняшнего дня.
Как мы ранее писали, получить специальный стикер могут автотранспортные средства, осуществляющие следующие виды деятельности:
- Продажа и поставка продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий;
- Аптечная деятельность, производство и торговля санитарно-гигиеническими изделиями (средства защиты и дезинфекции);
- Также разрешение могут получить автомобили лиц, принимающих участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.
Заявления на выдачу специального разрешения регистрируются только предварительно по телефону, после того, как оператор расскажет всю необходимую информацию.
Заявки принимаются только от официально зарегистрированных юридических и физических лиц. При этом, в первую очередь, оформляются юрлица, занимающиеся перевозкой продуктов питания и лекарств.
Какие документы необходимо предоставить?
- паспорт гражданина;
- технический паспорт на автомобиль;
- письмо от хокимията соответствующего района (для транспорта, принадлежащего юрлицам и индивидуальным предпринимателям, привлеченным для строительства больниц и площадей, возводящихся в Юкори Чирчикском и Зангиатинском раонах Ташкентской области, Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах города Ташкент);
- cвидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
- лицензии по осуществляемым видам деятельности;
- разрешительные документы;
- трудовая книжка и приказ о назначении в должность сотрудника
Личные транспортные средства сотрудников организаций должны передвигаться только в рамках деятельности этих учреждений и организаций. Отмечается, что использовать автомобиль в личных целях запрещено. В противном случае нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.
"Cпециальные разрешения выдаются только конкретно обозначенным категориям автотранспорта. Частным лицам – не выдаются", - говорится в сообщении Минюста.
Сотрудники Центры государственных услуг сообщили о большом количестве обращений и попросили оставлять собранный пакет документов сотрудникам центра и не ждать моментального предоставления разрешения.
"Разрешение будет выдаваться согласно утвержденному порядку только после того, как ГПО "Давлат белгиси" ("Государственный знак") в установленном порядке будут разработаны бланки разрешений. Сотрудники Центров госуслуг известят Вас об этом по телефону", - следует из заявления.
Список номеров телефонов Центров государственных услуг для получения специального разрешения:
Ташкент:
- Бектемирский район (71) 231-84-56
- Мирзо-Улугбекский район (71) 262-04-70
- Мирабадский район (71) 233-13-47
- Алмазарский район (71) 231-71-36
- Сергелийский район (71) 230-08-84
- Учтепинский район (71) 217-47-82
- Чиланзарский район (71) 203-60-16
- Шайхантахурский район (71) 231-12-75
- Юнусабадский район (71) 235-41-42
- Яккасарайский район (71) 231-88-12
- Яшнабадский район (71) 231-19-34
Ташкентская область:
- Нурафшан (70) 762-63-47
Другие города Узбекистана:
- Андижан (74) 223-03-03, (74) 223-00-30
- Бухара (65) 223-21-45
- Навои (79) 210-11-48
- Наманган (69) 227-00-32, (69) 227-00-31
- Джизак (72) 226-33-23, (72) 226-33-22
- Гулистан (67) 225 83 41, (67) 225 28 22
- Самарканд (66) 237-70-39
- Фергана (73) 241-85-49
- Ургенч (62) 224-75-62, (62) 224-73-47
- Нукус (61) 222-70-35, (61) 222-70-96
- Карши (91) 4730030, (91) 6357201
- Термез (76) 225-19-08.