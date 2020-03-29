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Автомобильное движение в Ташкенте

Специальный стикер для автомобиля на период карантина — как и где получить

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200329/13795391/Spetsialnyy-stiker-dlya-avtomobilya-na-period-karantina--kak-i-gde-poluchit.html

Напомним, с 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. С 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистане будет запрещено пользоваться транспортом в личных целях.

Автомобили в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане с 30 марта запрещается пользоваться личным транспортом

Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии специального стикера. 

О правилах его получения рассказали в Министерстве юстиции.

Специальный стикер будет выдаваться Единым порталом интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), а также Центрами государственных услуг в Ташкенте, Нукусе и всех областных центрах.

Оформить разрешение на пользование личным транспортом можно будет начиная с 09.00 сегодняшнего дня.

Как мы ранее писали, получить специальный стикер могут автотранспортные средства, осуществляющие следующие виды деятельности:

  • Продажа и поставка продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий;
  • Аптечная деятельность, производство и торговля санитарно-гигиеническими изделиями (средства защиты и дезинфекции);
  • Также разрешение могут получить автомобили лиц, принимающих участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.

Заявления на выдачу специального разрешения регистрируются только предварительно по телефону, после того, как оператор расскажет всю необходимую информацию.

Заявки принимаются только от официально зарегистрированных юридических и физических лиц. При этом, в первую очередь, оформляются юрлица, занимающиеся перевозкой продуктов питания и лекарств.

Какие документы необходимо предоставить?

  • паспорт гражданина;
  • технический паспорт на автомобиль;
  • письмо от хокимията соответствующего района (для транспорта, принадлежащего юрлицам и индивидуальным предпринимателям, привлеченным для строительства больниц и площадей, возводящихся в Юкори Чирчикском и Зангиатинском раонах Ташкентской области, Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах города Ташкент);
  • cвидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательства;
  • лицензии по осуществляемым видам деятельности;
  • разрешительные документы;
  • трудовая книжка и приказ о назначении в должность сотрудника

Личные транспортные средства сотрудников организаций должны передвигаться только в рамках деятельности этих учреждений и организаций. Отмечается, что использовать автомобиль в личных целях запрещено. В противном случае нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.

"Cпециальные разрешения выдаются только конкретно обозначенным категориям автотранспорта. Частным лицам – не выдаются", - говорится в сообщении Минюста.

Сотрудники Центры государственных услуг сообщили о большом количестве обращений и попросили оставлять собранный пакет документов сотрудникам центра и не ждать моментального предоставления разрешения. 

"Разрешение будет выдаваться согласно утвержденному порядку только после того, как ГПО "Давлат белгиси" ("Государственный знак") в установленном порядке будут разработаны бланки разрешений. Сотрудники Центров госуслуг известят Вас об этом по телефону", - следует из заявления.

Список номеров телефонов Центров государственных услуг для получения специального разрешения:

Ташкент:

  • Бектемирский район (71) 231-84-56
  • Мирзо-Улугбекский район (71) 262-04-70
  • Мирабадский район (71) 233-13-47
  • Алмазарский район (71) 231-71-36
  • Сергелийский район (71) 230-08-84
  • Учтепинский район (71) 217-47-82
  • Чиланзарский район (71) 203-60-16
  • Шайхантахурский район (71) 231-12-75
  • Юнусабадский район (71) 235-41-42
  • Яккасарайский район (71) 231-88-12
  • Яшнабадский район (71) 231-19-34

Ташкентская область: 

  • Нурафшан (70) 762-63-47

Другие города Узбекистана:

  • Андижан (74) 223-03-03, (74) 223-00-30
  • Бухара (65) 223-21-45
  • Навои (79) 210-11-48
  • Наманган (69) 227-00-32, (69) 227-00-31
  • Джизак (72) 226-33-23, (72) 226-33-22
  • Гулистан (67) 225 83 41, (67) 225 28 22
  • Самарканд (66) 237-70-39
  • Фергана (73) 241-85-49
  • Ургенч (62) 224-75-62, (62) 224-73-47
  • Нукус (61) 222-70-35, (61) 222-70-96
  • Карши (91) 4730030, (91) 6357201
  • Термез (76) 225-19-08. 
Теги:
Узбекистан, Карантин, автомобиль



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