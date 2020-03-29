Специальный стикер для автомобиля на период карантина — как и где получить

Напомним, с 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. С 30 марта по 20 апреля по всему Узбекистане будет запрещено пользоваться транспортом в личных целях.

Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии специального стикера.

О правилах его получения рассказали в Министерстве юстиции.

Специальный стикер будет выдаваться Единым порталом интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), а также Центрами государственных услуг в Ташкенте, Нукусе и всех областных центрах.

Оформить разрешение на пользование личным транспортом можно будет начиная с 09.00 сегодняшнего дня.

Как мы ранее писали, получить специальный стикер могут автотранспортные средства, осуществляющие следующие виды деятельности:

Продажа и поставка продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий;

Аптечная деятельность, производство и торговля санитарно-гигиеническими изделиями (средства защиты и дезинфекции);

Также разрешение могут получить автомобили лиц, принимающих участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.

Заявления на выдачу специального разрешения регистрируются только предварительно по телефону, после того, как оператор расскажет всю необходимую информацию.

Заявки принимаются только от официально зарегистрированных юридических и физических лиц. При этом, в первую очередь, оформляются юрлица, занимающиеся перевозкой продуктов питания и лекарств.

Какие документы необходимо предоставить?

паспорт гражданина;

технический паспорт на автомобиль;

письмо от хокимията соответствующего района (для транспорта, принадлежащего юрлицам и индивидуальным предпринимателям, привлеченным для строительства больниц и площадей, возводящихся в Юкори Чирчикском и Зангиатинском раонах Ташкентской области, Алмазарском, Чиланзарском и Яшнабадском районах города Ташкент);

cвидетельство о государственной регистрации субъекта предпринимательства;

лицензии по осуществляемым видам деятельности;

разрешительные документы;

трудовая книжка и приказ о назначении в должность сотрудника

Личные транспортные средства сотрудников организаций должны передвигаться только в рамках деятельности этих учреждений и организаций. Отмечается, что использовать автомобиль в личных целях запрещено. В противном случае нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности.

"Cпециальные разрешения выдаются только конкретно обозначенным категориям автотранспорта. Частным лицам – не выдаются", - говорится в сообщении Минюста.

Сотрудники Центры государственных услуг сообщили о большом количестве обращений и попросили оставлять собранный пакет документов сотрудникам центра и не ждать моментального предоставления разрешения.

"Разрешение будет выдаваться согласно утвержденному порядку только после того, как ГПО "Давлат белгиси" ("Государственный знак") в установленном порядке будут разработаны бланки разрешений. Сотрудники Центров госуслуг известят Вас об этом по телефону", - следует из заявления.

Список номеров телефонов Центров государственных услуг для получения специального разрешения:

Ташкент:

Бектемирский район (71) 231-84-56

Мирзо-Улугбекский район (71) 262-04-70

Мирабадский район (71) 233-13-47

Алмазарский район (71) 231-71-36

Сергелийский район (71) 230-08-84

Учтепинский район (71) 217-47-82

Чиланзарский район (71) 203-60-16

Шайхантахурский район (71) 231-12-75

Юнусабадский район (71) 235-41-42

Яккасарайский район (71) 231-88-12

Яшнабадский район (71) 231-19-34

Ташкентская область:

Нурафшан (70) 762-63-47

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