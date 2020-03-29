Узбекистанцы пытаются обойти запрет на пользование авто — МВД бьет тревогу

Напомним, с 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. После того, как в Узбекистане объявили о запрете на пользование личным транспортом на период карантина, соцсети стали буквально разрываться от сообщений и вопросов на следующую тему:

"Как можно обмануть систему и получить на личное авто стикер под видом поставщика служб доставки, такси или, к примеру, курьерской службы?"

Стоит отметить, что данные меры, в первую очередь, направлены на то, чтобы граждане республики оставались дома и не перемещались по городу.

Зачем нужно сидеть дома?

Любое перемещение граждан по городу увеличивает скорость распространения вируса и вероятность инфицирования.

Именно этой теме посвящено исследование, приведенное изданием BBC Future.

По данным ученых, каждый человек, инфицированный COVID-19, может заразить в среднем от двух до трех человек на ранних стадиях протекания болезни.

Эпидемиологи измеряют заразность вирусов при помощи так называемого "коэффициента заразности" R0. Если показатель заразности, например, испанского гриппа составляет примерно 1,8, а риновируса, вызывающего обычную простуду находится в диапазоне 1,2 – 1,83, то ситуация с коронавирусом совсем иная.

Согласно мнению ученых, скорость распространения вируса COVID-19 варьируется от 1,4 до 3,9.

Стоит ли нарушать правила выдачи специальных стикеров?

Нет, не стоит, поскольку это повысит скорость распространения коронавируса на территории страны. Все усилия властей, врачей, спасателей и представителей других ведомств, активно борющихся с COVID-19, окажутся бессмысленными.

Напомним, по последим данным, в Узбекистане зафиксировано 133 случая заболевания вирусом COVID-19, семеро пациентов уже выздоровели и были отправлены на реабилитацию, двое граждан скончались.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики.

Однако некоторые категории лиц имеют право на передвижение при наличии специального стикера.

Чем грозит подобное нарушение?

В МВД предупредили об административной ответственности за использование личного автотранспорта (кроме определенных спецкомиссией случаев).

"Мы хотели бы, чтобы граждане поняли это правильно. Запрещается пользоваться личным транспортом. Если вы будете в дороге на личном автотранспорте, за исключением определенных случаев, вы будете привлечены к административной ответственности по статье 54 ("Нарушение правил борьбы с эпидемиями")", — заявил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов во время брифинга.

Обновленные положения статьи 54:

Нахождение в общественных местах без маски в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций вопреки специальным требованиям уполномоченного органа влечет наложение штрафа до 5 базовых расчетных величин (1,115 миллиона сумов).

Нарушение обязательных правил, установленных в целях предупреждения возникновения или распространения карантинных и других опасных для человека инфекций, влечет наложение штрафа на граждан от 20 до 30 (4,46−6,69 миллиона сумов), а на должностных лиц — от 30 до 50 БРВ (от 6,69−11,15 миллиона сумов).

Пресс-секретарь МВД также порекомендовал гражданам закупать продукты и лекарства в магазинах и аптеках, находящихся рядом с их домом.