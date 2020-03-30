В Узбекистане объяснили порядок перевода на удаленную работу

За сотрудниками, переведенными на этот способ работы, сохраняется право на получение трудового отпуска, временной нетрудоспособности, а также иные права, предусмотренные законодательством и коллективным договором.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Узбекистане утвержден порядок перевода работников на дистанционный режим в период карантинных мер, информирует Министерство юстиции.

"В период карантина работодатель, с согласия сотрудника, может перевести его на дистанционную работу, гибкий график работы или работу на дому. Этим правом в первую очередь пользуются беременные женщины, пожилые люди, инвалиды и работники с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Перевод сотрудника на работу в дистанционном режиме, по гибкому графику работы или на дому оформляется приказом работодателя.

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В изменениях к трудовому договору о переводе на дистанционную работу, наряду с другими условиями труда, указывается:

- порядок взаимодействия по электронному документообороту, обеспечение работника необходимым оборудованием для работы;

- установление порядка использования технических средств, обеспечение работника средствами связи, использование сети "Интернет";

- условия возмещения ущерба в случае повреждения техники, предоставленной работодателем сотруднику, порядок возмещения расходов при использовании работником личного оборудования, технических средств, сети "Интернет";

- обязанности сотрудника и работодателя по необходимой охране труда и соблюдению условий труда;

- условия перевода сотрудника на постоянную работу при возникновении производственной потребности.

За сотрудниками, переведенными на этот способ работы, сохраняется право на получение трудового отпуска, временной нетрудоспособности, а также иные права, предусмотренные законодательством и коллективным договором.

Напомним, в Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 составило на утро 30 марта 145 человек.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.