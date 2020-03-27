Ученье - Сеть: как Узбекистан переходит на онлайн-уроки

В Узбекистане в связи со сложной эпидемиологической обстановкой школьники и студенты отправлены на каникулы и дистанционное обучение. Как проходит этот процесс, какие есть нюансы и сложности. рассказала педагог.

ТАШКЕНТ, 27 — Sputnik, Дильшода Рахматова. После того, как в Ташкенте был выявлен случай первого заболевшего коронавирусом, школы и вузы Узбекистана перешли в режим дистанционного обучения. Учительница одного из столичных образовательных учреждений Зарина Шамиева рассказала, как прошли первые две недели уроков по удалёнке.

Новизна с издержками

По словам педагога, так как до весенних каникул, которые начинаются в конце марта, оставалось совсем недолго, то новость про дистанционное обучение вначале была воспринята школьниками и их родителями даже очень хорошо.

"Это было как что-то новое. Но также нужно отметить, что многие из родителей были в шоке. Что делать, как быть, они не знали. На первой неделе ребята делали задания, которые мы, педагоги, скидывали в группу родителей в Telegram. Ученики выполняли задания и отправляли фотоотчеты, а мы их проверяли", — рассказывает она.

Тройная нагрузка

Но к началу второй недели многие родители начали просить учителя о проведении онлайн уроков. По словам Шамиевой, в последние дни некоторые ученики, кто интенсивно работал поначалу, снизили темп. Впрочем, были и те, кто весь этот период толком не работал. Педагог объясняет это тем, что родители школьников немного подустали от нагрузки, потому что каждый урок теперь объясняет родитель, а не учитель.

Учитель не отрицает, что дистанционная работа не такая уж и легкая, как кажется на первый взгляд. Плюсы в том, что для педагогов это стало как бы освоением новых электронных возможностей, они научились увереннее пользоваться гаджетами, узнали что-то новое, но также ощутили тройную нагрузку. Например, при проверке домашних заданий.

"Теперь нужно каждую работу копировать, проверять, потом заново отправлять. То есть проверка домашней работы каждого ученика превратилась в тройную работу. Глаза слезится начали", — сетует Шамиева.

Еще одна трудность – ограниченные возможности контроля за учениками, если нет возможности провести онлайн урок. К примеру, если раньше, учитель с приходом в класс, объявляя результаты домашней работы, фронтально опрашивал присутствующих и время экономилось, то на дистанционной учебе приходится с каждым ребенком работать индивидуально.

С подачей материала по признанию педагога очень помогает телевидение. Так, канал "Дунё буйлаб" готовит уроки по природоведению и биологии, а "Болажон" транслирует программу для первых и вторых классов.

Также на сайте Министерства народного образования обнародован список онлайн-ресурсов, где можно найти готовые уроки учителей, заслуженных педагогов республики со всех регионов.

Как мотивировать родителей и учеников

Зарина Шамиева уверена, что главное в этом процессе – заинтересовать самих школьников и их родителей.

"Многое зависит от мировоззрения родителей ребенка, от их отношения к его образованию в целом. У нас есть такие родители, которые вообще махнули рукой на воспитание своего чада, они на связь вообще не выходят. Вы представляете, две недели их сын или дочнь не учится, домашнее задание не выполняет, уроки не делает, а учитель не может с ним связаться. Таких учеников у нас много. В классе 40 с лишним человек, а работают всего 10 родителей”, — с горечью говорит педагог.

Фото предоставлено Зариной Шамиевой Учитель Зарина Шамиева

Но все понимают, главное в такое ситуации — здоровье, а временные меры можно переждать.

Нагрузка возросла и у родителей — они в панике, много путаются, ведь теперь им приходится по всем предметам объяснять ребенку. В такой ситуации позитивная мотивация школьника – это половина успеха.

“Важно заинтересовать ребенка, чтобы учебный процесс не стал для него поводом для протеста и внутреннего сопротивления”. – объясняет педагог.

В то же время в условиях онлайн-обучения нет смысла перегружать ребенка. Тем более, в городских условиях. Школьник и так находится в четырех стенах, ему сейчас нельзя выходить на улицу, и это тоже наносит свой отпечаток.

По мнению Шамиевой, эффект от дистанционного обучения, безусловно, есть, хотя с полноценным учебным процессом не сравнить.

“Нельзя сказать, что это совсем бесполезно. Человечество общается посредством гаджетов, дети получают знания — это уже благо. К тому же, люди научились использовать свои гаджеты правильно, фильтровать информацию", — говорит собеседник.

Дистанционное обучение во время карантина дает хорошую возможность не останавливаться в своем интеллектуальном, духовном развитии, даже постоянно оставаясь дома.

Дистанционка не для всех

К сожалению, пока не все родители могут позволить удаленное обучение для своих детей.

"Пока это проблематично, потому что этими ресурсами пока могут воспользоваться только те ученики, родители которых обеспечены ноутбуками или домашним интернетом, — уточнила Шамиева.

Единственный выход педагог видит в человеческом отношении. Например, попросить обеспеченных родителей на время онлайн-урока дать возможность соседскому ребенку поучаствовать в процессе.

Сейчас "Узтелеком" готовит специальную платформу для проведения онлайн-конференций. Когда она заработает, то учителя смогут проводить полноценные онлайн-занятия для школьников.