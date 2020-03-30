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Китайские компании направили в Узбекистан в качестве гуманитарной помощи 20 тонн медикаментов

Китай поставил в Узбекистан 20 тонн средств медзащиты против коронавируса

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (205)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13801993/Kitay-postavil-v-Uzbekistan-20-tonn-sredstv-medzaschity-protiv-koronavirusa.html

В числе отправителей груза - компании Norinko, Hytera, Poly Technology. Гуманитарная помощь была доставлена бортом ВВС Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Компании военно-промышленного комплекса Китая поставили в Узбекистан 20 тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты от распространения нового типа коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Компании оборонного комплекса Китая поставили в Узбекистан 20 тонн медицинских средств защиты в качестве гуманитарной помощи", - сказал представитель военного ведомства страны.

В числе отправителей груза - компании Norinko, Hytera, Poly Technology. Гуманитарная помощь была доставлена бортом ВВС Узбекистана.

В состав груза вошли одноразовые медицинские маски и перчатки, защитные очки и тепловизоры.

"Основной объем помощи будет распределен среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и медицинского персонала, занимающихся обеспечением карантинного режима в стране", - добавили в Минобороны.

Напомним, в Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 составило на утро 30 марта 145 человек. 

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Еще один: число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 145 >>

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (205)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Китай, Китай



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