Китай поставил в Узбекистан 20 тонн средств медзащиты против коронавируса

В числе отправителей груза - компании Norinko, Hytera, Poly Technology. Гуманитарная помощь была доставлена бортом ВВС Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Компании военно-промышленного комплекса Китая поставили в Узбекистан 20 тонн гуманитарной помощи из медицинских средств защиты от распространения нового типа коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Компании оборонного комплекса Китая поставили в Узбекистан 20 тонн медицинских средств защиты в качестве гуманитарной помощи", - сказал представитель военного ведомства страны.

В числе отправителей груза - компании Norinko, Hytera, Poly Technology. Гуманитарная помощь была доставлена бортом ВВС Узбекистана.

В состав груза вошли одноразовые медицинские маски и перчатки, защитные очки и тепловизоры.

"Основной объем помощи будет распределен среди военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и медицинского персонала, занимающихся обеспечением карантинного режима в стране", - добавили в Минобороны.

Напомним, в Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 составило на утро 30 марта 145 человек.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Еще один: число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 145 >>

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина. За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.