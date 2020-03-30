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Оперные исполнители не перестают вдохновлять слушателей во время карантина

© Flickr / curtis.kennington
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13804376/Opernye-ispolniteli-ne-perestayut-vdokhnovlyat-slushateley-vo-vremya-karantina.html

Жители не выходят из дома, стараясь поддерживать друг друга удаленно. Творческие люди, которые так же, как и все, вынуждены соблюдать карантин, решили организовать для своих соседей настоящий концерт.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Узбекистан борется с распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Остановлено межобластное транспортное сообщение, закрыты внешние границы. Людям запрещено пользоваться автомобилями в личных целях. Нахождение вне дома без медицинской маски карается штрафом в 1 115 000 сумов.

В прежнем здании для пребывания родителей с детьми не было условий - не хватало места.
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Жители не выходят из дома, стараясь поддерживать друг друга удаленно. Творческие люди, которые так же, как и все, вынуждены соблюдать карантин, решили организовать для своих соседей настоящий концерт. В восторге были не только те, кому довелось услышать голоса артистов вживую, но и пользователи социальной сети - ролик был размещен в одной из популярных групп и набрал несколько тысяч положительных реакций.

В большинстве своем граждане поддерживают правительственные решения, помогая друг другу справиться со сложившимися обстоятельствами. Организованы волонтерские группы, которые обеспечивают продуктами и лекарствами малоподвижных жителей, пенсионеров и нуждающихся. Однако на этом фоне фиксируются также факты грубого нарушения карантинного режима - с момента его объявления МВД выявило более 12 тысяч нарушителей, которые не берегут ни свое, ни здоровье близких.

Флаги на крыше здания в Италии.
© Sputnik / Александр Вильф
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По последним данным, в Узбекистане число инфицированных коронавирусом выросло до 149 человек.

Вирус COVID-19 выявили еще у четверых граждан: у двух женщин из Андижанской области и двух мужчин из Ташкента и Ферганской области.

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Теги:
Узбекистанцы, Узбекистан, коронавирус, Карантин



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