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Еще четверо: число зараженных COVID-19 в Узбекистане выросло до 149 человек

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (207)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13804069/Esche-chetvero-chislo-zarazhennykh-COVID-19-v-Uzbekistane-vyroslo-do-149-chelovek.html

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Узбекистане число инфицированных коронавирусом выросло до 149 человек, сообщает Минздрав.

Вирус COVID-19 выявили еще у четверых граждан: у двух женщин из Андижанской области и двоих мужчин из Ташкента и Ферганской области.

Волонтеры сортируют и упаковывают вещи
© Sputnik / Екатерина Соловьева
В Ташкенте создан координационный центр для помощи волонтерам

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (207)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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