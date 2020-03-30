Еще четверо: число зараженных COVID-19 в Узбекистане выросло до 149 человек

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. В Узбекистане число инфицированных коронавирусом выросло до 149 человек, сообщает Минздрав.

Вирус COVID-19 выявили еще у четверых граждан: у двух женщин из Андижанской области и двоих мужчин из Ташкента и Ферганской области.

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.