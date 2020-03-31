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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане увеличилось до 150

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (214)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13807431/Chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-Uzbekistane-uvelichilos-do-150.html

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Количество зараженных коронавирусом выросло до 150 человек в Узбекистане, сообщает Минздрав.

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

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© Sputnik /
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С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (214)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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