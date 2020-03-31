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Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

Администрация Намангана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
103322
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13808888/Vernuvshiesya-iz-Latvii-i-Irana-uzbekistantsy-otpravilis-domoy-posle-karantina.html

Семнадцатого марта в Узбекистане поместили 212 граждан страны, доставленных самолетами из Латвии и Ирана, на двухнедельный карантин в Намангане из-за угрозы распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Жители Наманганской области, которые ранее вернулись из Латвии и Ирана, помещенные в карантин, благополучно отправились по домам, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте Наманганской области.

Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина
© Sputnik /
Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

Семнадцатого марта в Узбекистане поместили 212 граждан страны, доставленных самолетами из Латвии и Ирана, на двухнедельный карантин в Намангане из-за угрозы распространения коронавируса.

Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина
© Sputnik /
Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

Число зараженных коронавирусом в республике достигло 158 человек. 

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина
© Sputnik /
Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Более 200 граждан Узбекистана из Латвии и Ирана помещены на карантин >>

С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (219)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Карантин, Наманганская область, Наманган



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