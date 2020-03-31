Семнадцатого марта в Узбекистане поместили 212 граждан страны, доставленных самолетами из Латвии и Ирана, на двухнедельный карантин в Намангане из-за угрозы распространения коронавируса.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Жители Наманганской области, которые ранее вернулись из Латвии и Ирана, помещенные в карантин, благополучно отправились по домам, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в хокимияте Наманганской области.

© Sputnik / Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

Семнадцатого марта в Узбекистане поместили 212 граждан страны, доставленных самолетами из Латвии и Ирана, на двухнедельный карантин в Намангане из-за угрозы распространения коронавируса.

© Sputnik / Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

Число зараженных коронавирусом в республике достигло 158 человек.

Вчера семеро узбекистанцев, у которых был диагностирован коронавирус, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

© Sputnik / Вернувшиеся из Латвии и Ирана узбекистанцы отправились домой после карантина

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

Более 200 граждан Узбекистана из Латвии и Ирана помещены на карантин >>

С 30 марта по 20 апреля также прекращают свою деятельность все аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.