Более 200 граждан Узбекистана из Латвии и Ирана помещены на карантин

На карантине будут находиться 175 пассажиров чартера Рига-Ташкент, а также 37 граждан Узбекистана, доставленных из Ирана спецбортом МЧС.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Узбекистане поместили 212 граждан страны, доставленных самолетами из Латвии и Ирана, на двухнедельный карантин в Намангане из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба при кабмине страны.

"На карантине будут находиться 175 пассажиров чартера Рига-Ташкент, а также 37 граждан Узбекистана, доставленных из Ирана спецбортом МЧС", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Узбекистане более 640 человек находятся на больничном карантине из-за коронавируса, более 5,6 тысячи - на домашнем карантине.

Вчера Минздрав Узбекистана сообщил о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

В Узбекистане на больничном карантине находятся более 640 человек >>

Положительным оказался тест еще у одной родственницы первой пациентки, вернувшейся из Франции. Женщина почувствовала недомогание и сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у нее опасный вирус.

Также коронавирус подтвердили у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Лондона 14 марта узбекскими авиалиниями.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

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Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.