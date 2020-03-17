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Более 200 граждан Узбекистана из Латвии и Ирана помещены на карантин

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (26)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200317/13691698/Bolee-200-grazhdan-Uzbekistana-iz-Latvii-i-Irana-pomescheny-na-karantin.html

На карантине будут находиться 175 пассажиров чартера Рига-Ташкент, а также 37 граждан Узбекистана, доставленных из Ирана спецбортом МЧС.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Узбекистане поместили 212 граждан страны, доставленных самолетами из Латвии и Ирана, на двухнедельный карантин в Намангане из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба при кабмине страны.

"На карантине будут находиться 175 пассажиров чартера Рига-Ташкент, а также 37 граждан Узбекистана, доставленных из Ирана спецбортом МЧС", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Узбекистане более 640 человек находятся на больничном карантине из-за коронавируса, более 5,6 тысячи - на домашнем карантине.

Вчера Минздрав Узбекистана сообщил о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом.

В Узбекистане на больничном карантине находятся более 640 человек >>

Положительным оказался тест еще у одной родственницы первой пациентки, вернувшейся из Франции. Женщина почувствовала недомогание и сразу же обратилась к врачам, которые диагностировали у нее опасный вирус.

Также коронавирус подтвердили у мужчины, прилетевшего в Ташкент из Лондона 14 марта узбекскими авиалиниями.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны. Было приостановлено регулярное авто- и авиасообщение с зарубежными государствами, закрыты границы для иностранных туристов, въезжающих в страну, в школах, вузах и дошкольных учреждениях объявлены внеочередные каникулы в связи с введенным в стране карантином.

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Ситуация находится под контролем, поводов для паники нет.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (26)
Теги:
коронавирус, Карантин, Иран, Иран, Латвия, Латвия, Узбекистан, Узбекистан



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