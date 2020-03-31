Для узбекских дошкольников запустят развлекательные телепередачи

Все передачи, мастер-классы и онлайн-занятия разработаны согласно государственной учебной программе и требованиям к развитию детей раннего и дошкольного возраста.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Министерство дошкольного образования придумало, как организовать детям от 3 до 6 лет интересный досуг во время карантина.

В ближайшее время по телевидению начнут показ развлекательно-познавательных программ "Илк кадам" и "Аклвой".

Телепроект "Илк кадам" включит в себя целый цикл различных передач: "Здоровый малыш", "Ментальная арифметика", "Умелые ручки", "Luckin English", "Детская кухня", "Мой край", "Правильная речь".

Образовательная программа "Аклвой", в свою очередь, рассчитана на детей, которые готовятся пойти в первый класс.

Все передачи начнут показывать с 1 апреля. Они будут транслироваться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по телеканалу "Болажон".

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Онлайн занятия также можно будут размещаться на сайте Министерства дошкольного образования и на его официальных страницах в Facebook и Instagram.

Напомним, граждан республики просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.