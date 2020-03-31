В Узбекистане владельцы дорогих авто пытаются обойти запрет на передвижение

Из-за них предприниматели, действительно занимающиеся доставкой продовольственных товаров и лекарств, не могут своевременно получить необходимое во время карантина разрешение.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Узбекистане несколько компаний обратились за получением разрешения на передвижение автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz, BMW, Lexus и другие) для оказания услуг доставки.

Об этом рассказал директор Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана Халилилло Турахужаев.

По его словам, именно из-за таких "уважаемых" людей, предприниматели, действительно занимающиеся доставкой продовольственных товаров и лекарств, вынуждены стоять в очереди на разрешение.

Напомним: с 30 марта по 20 апреля по Узбекистану могут передвигаться автомобили, имеющие специальное разрешение (стикеры). Чтобы его получить, необходимо прежде подать заявку. Турахужаев отметил, что таких обращений поступило уже более 30 тысяч. Разрешение на передвижение могут получить компании, занимающиеся различными видами деятельности, в том числе производством и доставкой продуктов питания.

И несколько компаний как раз-таки подали заявку на выдачу разрешения для люксовых авто, указав, что будут заниматься курьерской доставкой.

Турахужаев рассказал, что водители премиум-иномарок даже предъявили приказ работодателя о регистрации в качестве курьера.

Директор Агентства отметил, что только бессовестные предприниматели могут заниматься подобными махинациями в момент, когда страна переживает трудные времена.

Вместо этого Турахужаев посоветовал владельцев люксовых авто сделать что-то действительно полезное и, например, помочь нуждающимся семьям.

Глава Агентства напомним, что в отношении тех, кто занимается подделкой документов, будет возбуждено уголовное дело.

В эти непростые времена гражданам следует не забывать о человечности и думать не только о себе, но и об окружающих.