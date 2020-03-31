Минздрав рассказал еще об одной пациентке, вылечившейся от COVID-19

В ведомстве отметили, что выздоровевшая выразила особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Еще одна пациентка, у которой был диагностирован коронавирус, выздоровела и была отправлена на реабилитацию.

Об этом сообщает Минздрав республики.

Известно, что гражданка республики прилетела из Лондона в Ташкент 14 марта. Через два дня у нее обнаружили коронавирусную инфекцию.

Пациентка прошла лечение в клинике Научно-исследовательского института вирусологии.

"Круглосуточное медицинское наблюдение со стороны самоотверженных врачей, проведение ими необходимого лечения в соответствии с международными стандартами обеспечили полное выздоровление этого человека", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет восемь человек.

Предыдущие семеро излечившихся от COVID-19 были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Напомним: всего инфекцию выявили у 167 граждан республики, двое скончались.