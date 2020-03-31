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Минздрав рассказал еще об одной пациентке, вылечившейся от COVID-19

© Sputnik / Ilya Pitalev
Общество
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16910
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200331/13815007/Minzdrav-rasskazal-o-esche-odnoy-patsientke-vylechivsheysya-ot-COVID-19.html

В ведомстве отметили, что выздоровевшая выразила особую благодарность врачам, которые круглосуточно сражались с опасной болезнью.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Еще одна пациентка, у которой был диагностирован коронавирус, выздоровела и была отправлена на реабилитацию.

фонендоскоп
© CC0 / pixabay
Более 200 узбекистанцев выписаны после карантина в Ташкентской области

Об этом сообщает Минздрав республики.

Известно, что гражданка республики прилетела из Лондона в Ташкент 14 марта. Через два дня у нее обнаружили коронавирусную инфекцию.

Пациентка прошла лечение в клинике Научно-исследовательского института вирусологии.

"Круглосуточное медицинское наблюдение со стороны самоотверженных врачей, проведение ими необходимого лечения в соответствии с международными стандартами обеспечили полное выздоровление этого человека", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее число выздоровевших в Узбекистане теперь составляет восемь человек.

Предыдущие семеро излечившихся от COVID-19 были отправлены в Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации.

Напомним: всего инфекцию выявили у 167 граждан республики, двое скончались. 

Теги:
Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус



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