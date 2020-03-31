Почему боязнь коронавируса не менее опасна, чем болезнь – ответ биолога

Откуда появился COVID-19, чем он отличается от других инфекций, победит ли его жара и как укрепить на карантине свой иммунитет – рассказывает ученый-биолог из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 800 тысяч, в Узбекистане – более 150 заболевших. Пандемия взбудоражила всю планету: большинство стран приняли беспрецедентные ограничительные меры. Что это за вирус с научной точки зрения и как с ним бороться, в интервью Sputnik рассказала биолог Шахида Султанова.

— Шахида Рахимбердиевна, в чем причина этой пандемии?

— Коронавирусную пневмонию, которая сегодня угрожает миру, связывают с неправильным рационом населения в китайском Ухане, главным образом, с употреблением диких животных. Насколько нам известно, они употребляют в пищу даже живых рыб, змей, крыс и летучих мышей. Фактически, COVID-19 — это мутировавшая пневмония, вызванная комбинацией различных инфекций в условиях антисанитарии.

— Сколько времени потребуется науке для полного изучения коронавируса? Как скоро можно ждать вакцины и лекарства от этого заболевания?

— В священных книгах не зря написано: "Аллах, посылающий болезни, есть и Целитель их". Конечно, это не означает, что нам просто нужно ждать, пока вирус исчезнет сам по себе. Сейчас ученые во всём мире работают над поиском лекарства. Были сообщения, что удалось разработать препараты, помогающие в лечении COVID-19, но требуется время для клинических испытаний. Пока никакой конкретной информации об этом предоставлено не было, а значит исследования и разработка вакцины и эффективных медикаментов продолжаются.

— Может ли у человека выработаться иммунитет к этому вирусу? Сколько времени это займёт?

Ненатуральное питание влияет на состояние организма, делает его более подверженным воздействию микробов и инфекций. К негативному фактору относятся также напитки и сладости для детей, которые содержат химические вещества, применяемые для продления срока годности продукта.

— Сегодня мы должны признать, что человечество в течение всей жизни крайне опасно нарушает свой рацион питания. К примеру, химические добавки вносят существенные изменения в наше ежедневное меню. Отличия видны при исследованиях разных категорий граждан. Сравним, к примеру, десять 25-летних парней, выросших в сельской местности, с молодыми людьми того же возраста из города. Так, 70% сельской молодежи употребляют в пищу до 95% натуральных продуктов и лишь 5% синтетических. У горожан расклад совершенно иной – это 50-65% ненатуральных продуктов в рационе, которые формируют физиологические и биологические возможности организма. Причем, это относится не только к данной возрастной группе, но и ко всем категориям населения.

Наиболее опасным искусственно выращенные и импортируемые из-за рубежа продукты, которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Особенно вредно для здоровья пальмовое масло. Да, оно растительного происхождения, но совершенно не адаптировано к нашему климату, плохо усваивается организмом плоть до развития раковых клеток и снижения иммунитета. Неслучайно некоторые европейские страны, а также РФ с 2011 года законодательно ввели запрет на употребление пальмового масла в пищу. Подобных продуктов, к сожалению, в рационе немало.

— Как следует питаться в период эпидемии, чтобы укрепить здоровье?

— В нынешних условиях могу посоветовать больше есть натуральных овощей и фруктов, а также продуктов, выращенных в естественной среде. Укрепляют иммунитет и лечебные травы, которые растут почти на каждом приусадебном участке или в дикой природе.

Для повышения тонуса подходят домашние заготовки — компоты из сушеных абрикосов, джиды, яблок и различных фруктовых смесей, а также настой черного изюма в кипяченой воде в течение 6 часов. Старайтесь побольше есть имбиря – он не только укрепляет ваше здоровье, но и сдерживает развитие инфекционных заболеваний, улучшают работу мозга, очищает кровеносную систему, улучшает зрение и в целом мобилизует организм. Повышение иммунитета займет не так много времени. Наряду с правильным и своевременным питанием полезно употреблять больше отваров барбариса, шиповника, гвоздики и кураги.

Если дома нет имбиря или вышеупомянутых продуктов, можно использовать и другие полезные ингредиенты. Например, добавлять в чай внутренние стенки скорлупы грецкого ореха или миндаля. Кожура чеснока также оказывает успокаивающее действие, повышает иммунитет и убивает болезнетворные микробы. Не стоит забывать и про гармалу. Добавление цветков ивы или фруктовых деревьев в чай также пойдет на пользу вашему здоровью.

Свой рацион в период карантина необходимо расширить за счет холватара (сладкой мучной каши, — ред.), готовить больше блюд с зеленью. Чаще ешьте сухари и растолченный твердый хлеб — он помогает предотвратить распространение в организме любого попавшего в желудок вируса.

— Говорят, что коронавирус исчезнет с приходом жары. Так ли это?

— Действительно, вирус, как живой организм, развивается и существует в благоприятной для себя среде. Это, прежде всего, влага и оптимальная температура. Представьте саженец, который засохнет без полива под палящим солнцем или напротив – пойдет в рост при достаточном объеме влаги.

Учитывая природу вируса, приближающиеся жаркие дни должны свести к минимуму процесс распространения инфекции. Да, вирус в уже зараженном человеке жара не убьет, но при соблюдении карантина погибнут микробы на открытой местности.

В жару нам хочется утолить жажду прохладительными напитками, например, минеральной. Для вируса это благодатная среда, поэтому лучше пить больше чая или кипяченой воды. По своим свойствам она тяжелее, чем сырая, а также имеет способность защищать организм от проникновения опасных инфекций.

— Каковы симптомы коронавируса и что делать при их появлении?

— У большинства больных сначала ощущается зуд в горле и кашель, поднимается температура, появляется слабость. В отличие от гриппа, у пациентов нет насморка. Затем возникает недостаток воздуха в легких, затрудненное дыхание. Особенно вирус опасен для пожилых людей. Именно среди этой категории инфицированных наиболее высокий процент смертности от коронавируса.

COVID-19 особенно живуч в организме с ослабленным иммунитетом. Как только обнаружены подобные симптомы, незамедлительно вызывайте скорую помощь. Из-за высокого уровня заражения коронавирусной инфекцией важно также изолировать окружающих и контактировавших с больным людей.

— Насколько эффективен карантин в борьбе с этой болезнью?

Вирус передается воздушно-капельным путем при тесном контакте с инфицированным. Мы не замечаем этого, так как микробы не имеют запаха и никак себя не проявляют. Но их действие распространяется на расстояние в 2-3 метра от больного. Риск подхватить коронавирус есть даже через предметы или наличные деньги, а также при касании зараженных поверхностей. Это еще один довод в пользу карантина и самоизоляции.

— Изоляция и минимизация контактов – залог успеха во время эпидемии. Коронавирусная пневмония — крайне заразный вирус, воздействие которого может привести к серьезным последствиям для здоровья населения. Надо помнить, что COVID-19 может проявить себя уже через 15 минут, а в скрытой форме – лишь через 15 дней. По данным ученых, вирус представляет собой микроклетку в 100 раз меньше самой маленькой клетки в природе, поэтому ее очень трудно обнаружить. Правила самозащиты и карантина позволят свести риск заражения к минимуму.

Изначально COVID-19 возник не в нашей стране и не в нашей природе. Мы должны понимать, что это очень опасная пневмония, привходящая извне. Вот почему нам нужно защититься от него, прежде чем он успеет отравить воздух в нашем доме. Сегодня наша главная задача – изолироваться от внешнего мира, где продолжает циркулировать невидимая зараза. Выходя на улицу, соблюдайте дистанцию в два метра.

— Мнения экспертов по поводу пользы от защитных масок разнятся. Есть ли в них толк и стоит ли ими правильно пользоваться?

— Маска защищает в первую очередь от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Стенки полости рта и носа тонкие и очень чувствительны к внешним воздействиям, поэтому в сегодняшних реалиях требования к обязательному ношению маски совершенно оправданы. Клетки вируса очень маленькие и легко перемещаются в воздухе, почти беспрепятственно проникая в организм человека даже через предметы. А значит помимо масок следует позаботиться о дезинфекции личных вещей и наличных денег, ведь во внешней среде коронавирус может жить до двух недель.

— Пока одни пренебрегают советами медиков, другие впадают в панику. Какой совет вы дали бы этим людям в условиях карантина?

— Сегодня нет тех, кто бы в той или иной степени не был напуган опасной инфекцией, просто впервые встретившись с подобной угрозой, каждый реагирует по-своему. Как биолог я категорически осуждаю все еще продолжающиеся тайные свадебные церемонии и различные мероприятия, которые пресекаются сотрудниками МВД. Народ должен понять, что риск распространения этого коронавируса очень высок, а значит, к нынешней ситуации нужно проявить солидарность и соблюдать карантин. Информируйте по телефону своих близких, соседей и знакомых, чтобы они реагировали правильно.

Пренебрегать угрозой не стоит, но и паниковать нет смысла. Пока вирус не проник в ваш дом, необходимо использовать все методы защиты от него. Следите, чтобы ваши родные не выходили на улицу без необходимости, правильно питались и повышали иммунитет. Займитесь с домочадцами интеллектуальными играми или физическими упражнениями. Главное – не накручивать себя, не провоцировать необоснованный страх. Во время стресса иммунная система настолько ослабевает, что вы теряете сон, аппетит и хорошее настроение, а значит становитесь более уязвимым для вируса. Будьте в тонусе. Не бойтесь вируса – пусть он вас боится.