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В Коканде завели дело против депутата, распространявшего фейки о COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13818329/V-Kokande-pered-sudom-predstanet-deputat-rasprostranyavshiy-feyki-o-COVID-19.html

Чиновник публиковал ложную информацию о заражении двух человек коронавирусной инфекцией. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В Коканде возбудили уголовное дело в отношении депутата городского Кенгаша, который распространял ложную информацию о коронавирусе.

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Об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Выяснилось, что 40-летний Х. Н. опубликовал в соцсетях фейковые данные о двоих зараженных COVID-19 в Коканде. Лживые сведения он распространял в виде аудиозаписей через открытые группы в Telegram.

Прокуратура Коканда возбудила уголовное дело по статье "Распространение недостоверной информации о распространении карантинных и других инфекционных заболеваний, опасных для человека".

Ведется расследование.

Власти Узбекистана принимают все меры для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции и уберечь население от ложной информации, которая может способствовать появлению паники.

За фейки о COVID-19 в республике теперь можно получить суровое наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Теги:
Задержание, коронавирус, Узбекистан, Коканд, депутат



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