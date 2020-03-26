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СИЗО

В Узбекистане за фейки о COVID-19 намерены лишать свободы на срок до 3 лет

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200326/13774109/V-Uzbekistane-za-feyki-o-COVID-19-namereny-lishat-svobody-na-srok-do-3-let.html

Власти республики принимают все меры для того, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции и уберечь население от ложной информации, которая может способствовать появлению паники.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании в онлайн-режиме во вторник одобрил поправки в законодательство страны, предусматривающие введение уголовного наказания за распространение фейков про коронавирус COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу верхней палаты парламента республики.

"Сенат одобрил введение в Уголовный кодекс страны статьи, предусматривающей наказание за распространение слухов и фейков об опасных инфекциях, в частности, коронавируса", — сказал представитель верхней палаты.

Санкции данной статьи за распространение ложной информации в печатном тексте, СМИ, а также Интернете предусматривают наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчетных величин (от 4,6 тысячи до 9,2 тысячи долларов) или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов, либо исправительных работ от двух до трех лет, ограничения или лишения свободы до трех лет.

Кроме того, сенаторы одобрили поправки, ужесточающие наказание в статье УК "Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями". В частности, увеличивается максимальный срок санкций, предусматривающий лишение свободы, — с трех до пяти лет, а в случае гибели людей — с восьми до десяти лет. Закон о поправках направлен на подпись президенту страны Шавкату Мирзиёеву.

Тканевые маски широкого назначения,
© Sputnik / Александр Кряжев
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Ранее МВД Узбекистана сообщало, что условия нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране нарушили 90 человек, трое из них привлечены к уголовной ответственности, остальные — к административной. Также правоохранительные органы республики выявили 33 аккаунта, в том числе 25 за рубежом, в соцсетях, публикующих фейковую информацию о распространении COVID-19 в республике.

Напомним, первый в республике случай заражения COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В четверг число зараженных увеличилось до 65

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. Выехать из Узбекистана смогут лишь иностранцы на специальных авиационных чартерах. На карантин закрыты Ташкент и два областных центра на востоке страны — Андижан и Наманган. С 06.00 часов 27 марта также будет закрыт въезд в Самарканд.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (155)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, Уголовный кодекс, уголовная ответственность, Сенат Республики Узбекистан, Сенат Олий Мажлиса



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