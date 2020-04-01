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В Узбекистане не планируют проводить массовое тестирование на COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (240)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13824044/V-Uzbekistane-ne-planiruyut-provodit-massovoe-testirovanie-na-COVID-19.html

В республике налажено тестирование всех лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных регионов, и всех, кто был в контакте с зараженными коронавирусом, рассказал начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля при Кабмине.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана не считают целесообразным проводить массовое тестирование населения на выявление нового коронавируса COVID-19, сообщил начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля при Кабмине республики Нурмат Отабеков.

Минздрав Узбекистана
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"Массовое тестирование населения на коронавирус COVID-19 в Узбекистане не планируется. Это нецелесообразно и невозможно. Любое тестирование должно быть оправданным", — сказал Отабеков на онлайн-брифинге.

По его словам, в стране налажено тестирование всех лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных регионов, и всех, кто был в контакте с зараженными коронавирусом.

"Это считается самым оптимальным методом тестирования", — добавил Отабеков.

Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В среду число зараженных увеличилось до 173. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 12 — выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 750 тысяч случаев заражения. Умерли более 36 тысяч человек.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (240)
Теги:
здоровье, Узбекистан, коронавирус



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