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Дети на занятиях в школе

Для юных узбекистанцев запустили бесплатный курс по подготовке к школе

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13827313/Dlya-malenkikh-uzbekistantsev-zapustili-besplatnyy-kurs-po-podgotovke-k-shkole-.html

Пока что онлайн-курс доступен только на русском языке. Министерство дошкольного образования обещает в скором времени также запустить возможность выбора узбекского языка обучения.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования (МДО) Узбекистана предоставило бесплатный доступ к онлайн-курсу для подготовки детей к школе.

Таким образом в ведомстве хотят помочь родителям дошкольников, которые занимаются обучением дошкольников дома из-за карантина. 

В первое время онлайн-уроки будут доступны только на русском языке. МДО при поддержке российской компании "Новый Диск" ведет работу по скорейшему запуску такого же онлайн-ресурса, но только на узбекском языке.

Что предлагает программа "Стань школьником с Робобориком!"?

Это обучающий курс по подготовке к школе детей 6-7 лет. Данная программа полностью отвечает требованиям Государственной учебной программы "Илк кадам".

YouTube / RT на русском
Чем занять ребенка на карантине — полезные идеи для родителей

Онлайн-курс даст возможность дошкольникам углубить знания по таким предметам, как окружающий мир, математика, основы грамоты и чтения, развитие речи, ознакомление с музыкальным и изобразительным искусством.

Каждая тема включает в себя не более 12 заданий, которые можно выполнить за 15-20 минут. Подразумевается, что ребенок занимается не один, а вместе со взрослым. 

Подробности читайте на сайте

Чем еще занять детей на карантине

Министерство дошкольного образование ищет способы помочь разнообразить детям досуг.

Так, с сегодняшнего дня по телевидению начался показ развлекательно-познавательных программ "Илк кадам" и "Аклвой".

Все передачи, мастер-классы и онлайн-занятия разработаны согласно государственной учебной программе и требованиям к развитию детей от 3 до 6 лет.

Передачи будут транслироваться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по телеканалу "Болажон".

Теги:
дети, Узбекистан, Министерство дошкольного образования



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