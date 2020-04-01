Для юных узбекистанцев запустили бесплатный курс по подготовке к школе

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования (МДО) Узбекистана предоставило бесплатный доступ к онлайн-курсу для подготовки детей к школе.
Таким образом в ведомстве хотят помочь родителям дошкольников, которые занимаются обучением дошкольников дома из-за карантина.
В первое время онлайн-уроки будут доступны только на русском языке. МДО при поддержке российской компании "Новый Диск" ведет работу по скорейшему запуску такого же онлайн-ресурса, но только на узбекском языке.
Что предлагает программа "Стань школьником с Робобориком!"?
Это обучающий курс по подготовке к школе детей 6-7 лет. Данная программа полностью отвечает требованиям Государственной учебной программы "Илк кадам".
Онлайн-курс даст возможность дошкольникам углубить знания по таким предметам, как окружающий мир, математика, основы грамоты и чтения, развитие речи, ознакомление с музыкальным и изобразительным искусством.
Каждая тема включает в себя не более 12 заданий, которые можно выполнить за 15-20 минут. Подразумевается, что ребенок занимается не один, а вместе со взрослым.
Подробности читайте на сайте.
Чем еще занять детей на карантине
Министерство дошкольного образование ищет способы помочь разнообразить детям досуг.
Так, с сегодняшнего дня по телевидению начался показ развлекательно-познавательных программ "Илк кадам" и "Аклвой".
Все передачи, мастер-классы и онлайн-занятия разработаны согласно государственной учебной программе и требованиям к развитию детей от 3 до 6 лет.
Передачи будут транслироваться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по телеканалу "Болажон".