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Тест-системы для диагностики нового коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в Узбекистане выросло до 181

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (243)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13827883/Chislo-infitsirovannykh-COVID-19-v-Uzbekistane-vyroslo-do-181.html

Со вчерашнего дня в Узбекистане гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 выросло на восемь человек, до 181, сообщает Минздрав.

Напомним, за последние сутки в Узбекистане 12 граждан выздоровели, двое скончались.

Со вчерашнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома.

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Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (243)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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