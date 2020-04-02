Число инфицированных COVID-19 в Узбекистане выросло до 181

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Узбекистане число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 выросло на восемь человек, до 181, сообщает Минздрав.
Напомним, за последние сутки в Узбекистане 12 граждан выздоровели, двое скончались.
Со вчерашнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома.
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Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.