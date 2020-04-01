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Посторонним въезд воспрещен: как Ташкент противостоит COVID-19

Когда в Узбекистане закончится карантин — ответ специалиста

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (242)
362501
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200401/13825230/Kogda-v-Uzbekistane-zakonchitsya-karantin--otvet-spetsialista.html

Пока власти предпринимают вне необходимые меры для предотвращения распространения инфекции по стране. Так, к примеру, с 1 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах вводится режим самоизоляции для пожилых людей.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Отабеков объяснил, когда в республике завершится карантин. 

фонендоскоп
© CC0 / pixabay
Более 200 узбекистанцев выписаны после карантина в Ташкентской области

По его словам, вопрос отмене карантина можно поднять после того, как пройдет 14 дней с момента госпитализации и изоляции последнего выявленного зараженного COVID-19.

Специалист также рассказал, какие меры необходимо соблюдать гражданам, которые переболели коронавирусом, были выписаны из больницы и теперь возвращаются домой. К слову, большая часть рекомендаций относится и к тем, кто просто сидит дома на карантине. 

"После выписки пациент должен соблюдать правила личной гигиены, то есть, часто мыть руки, проветривать помещение, избегать лишних контактов с людьми, находиться под наблюдением медицинского персонала и следовать его рекомендациям", – отметил Отабеков.

Эксперт высказал свое мнение и по поводу длительности ношения лицевой маски. 

"В течение периода карантина маску следует менять каждые 3 часа", - заявил он.

Специалист также прокомментировал вопрос дезинфекции, которая проводится на рынка и в продовольственных магазинах. Жители республики опасались, что это повлияет на качество продуктов питания. 

"Работы по дезинфекции проводятся также и в продуктовых магазинах. Продукты должны быть в упаковке, чтобы они не пачкались. При проведении данной процедуры необходимо использовать пленку, целлофан и другие средства защиты для продуктов, которые не переносят дезинфицирующий раствор", – заметил Отабеков.

Ранее эксперт разъяснил гражданам, как утилизировать использованные медицинские маски. 

Минздрав Узбекистана
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По его словам, их следует по возможности сжигать, или перед утилизацией разрезать ножницами для того, чтобы они были непригодны для дальнейшего использования посторонними людьми.

Напомним: по последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в Узбекистане составляет 173 человека, 12 граждан выздоровели, двое скончались.

С сегодняшнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома.

Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (242)
Теги:
коронавирус, Узбекистан, Карантин



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