Когда в Узбекистане закончится карантин — ответ специалиста

Пока власти предпринимают вне необходимые меры для предотвращения распространения инфекции по стране. Так, к примеру, с 1 апреля в Ташкенте, Нукусе и областных центрах вводится режим самоизоляции для пожилых людей.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Отабеков объяснил, когда в республике завершится карантин.

По его словам, вопрос отмене карантина можно поднять после того, как пройдет 14 дней с момента госпитализации и изоляции последнего выявленного зараженного COVID-19.

Специалист также рассказал, какие меры необходимо соблюдать гражданам, которые переболели коронавирусом, были выписаны из больницы и теперь возвращаются домой. К слову, большая часть рекомендаций относится и к тем, кто просто сидит дома на карантине.

"После выписки пациент должен соблюдать правила личной гигиены, то есть, часто мыть руки, проветривать помещение, избегать лишних контактов с людьми, находиться под наблюдением медицинского персонала и следовать его рекомендациям", – отметил Отабеков.

Эксперт высказал свое мнение и по поводу длительности ношения лицевой маски.

"В течение периода карантина маску следует менять каждые 3 часа", - заявил он.

Специалист также прокомментировал вопрос дезинфекции, которая проводится на рынка и в продовольственных магазинах. Жители республики опасались, что это повлияет на качество продуктов питания.

"Работы по дезинфекции проводятся также и в продуктовых магазинах. Продукты должны быть в упаковке, чтобы они не пачкались. При проведении данной процедуры необходимо использовать пленку, целлофан и другие средства защиты для продуктов, которые не переносят дезинфицирующий раствор", – заметил Отабеков.

Ранее эксперт разъяснил гражданам, как утилизировать использованные медицинские маски.

По его словам, их следует по возможности сжигать, или перед утилизацией разрезать ножницами для того, чтобы они были непригодны для дальнейшего использования посторонними людьми.

Напомним: по последним данным, общее число инфицированных COVID-19 в Узбекистане составляет 173 человека, 12 граждан выздоровели, двое скончались.

С сегодняшнего дня гражданам старше 65 лет категорически запрещено покидать свои дома.

Разрешается только посещать аптеки и магазины продовольствия и товаров первой необходимости, расположенные рядом с местом жительства. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.