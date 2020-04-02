В Кыргызстане уволили вице-премьера и главу Минздрава из-за коронавируса

Ранее президент страны Сооронбай Жээнбеков критиковал республиканский штаб и Минздрав за недочеты в борьбе с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Кыргызстане освобождены от занимаемых должностей вице-премьер по соцблоку Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

Соответствующий указ подписал глава республики Сооронбай Жээнбеков, передает Sputnik Кыргызстан.

На днях в ходе заседания Совета безопасности президент подверг жесткой критике деятельность Минздрава. По его словам, ведомство осуществляет недостаточную работ по предупреждению распространения COVID-19 в стране.

Совбез выступил с предложением наказать также отдельных членов правительства за неэффективную работу в условиях пандемии.

По последним данным, в Кыргызстане зафиксировано 116 случаев заражения коронавирусом.

В некоторых районах республики до 15 апреля введен режим ЧП. Жителям запрещается покидать свои дома во время комендантского часа — с 20.00 до 7.00.

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Днем гражданам разрешено выходить на улицу только при необходимости купить продукты, лекарства или же посетить медицинское учреждение.

При этом обязательно при себе необходимо иметь паспорт и маршрутный лист.