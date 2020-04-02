Глава Минздрава поздравил с днем рождения двоих медработников

Алишер Шадманов вручил заведующей отделением Малике Низомходжаевой и старшей медсестре отделения Дилдоре Имомходжаевой по букету цветов и произнес теплые слова благодарности за их неоценимый труд.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В период пандемии власти Узбекистана предпринимают все усилия для того, чтобы сдержать распространение инфекции.

Однако еще больший вклад вносят врачи и другие медицинские работники. Именно они борются за жизнь каждого пациента, поэтому так важно поддержать каждого сотрудника медучреждения, который оказался фактически на первой линии фронта в борьбе с COVID-19.

Это на своем примере доказал глава Министерства здравоохранения республики Алишер Шадманов. Накануне из Научно-исследовательского института вирусологии выписали четверо пациентов, которые вылечились от COVID-19.

Однако вот в этот день произошло еще одно важное событие: у двоих медицинских сотрудников был личный праздник — день рождения.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Глава Минздрава поздравил с днем рождения двоих сотрудниц Научно-исследовательского института вирусологии

Шадманов вручил именинницам — заведующей отделением Малике Низомходжаевой и старшей медсестре отделения Дилдоре Имомходжаевой — по букету цветов и коробке конфет.

"Мы очень удивились тому, что министр поздравил нас с днем рождения. Он вручил нам подарки и подбодрил нас", — рассказала Малика Низомходжаева.

Врач отметила, что наибольшую гордость за свою профессию она испытывает в момент выписки пациентов.

"Пусть все наши пациенты выздоровеют и вернутся домой", — добавила Низомходжаева.

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Глава Минздрава поздравил с днем рождения двоих сотрудниц Научно-исследовательского института вирусологии

Узбекистанцы стараются в это непростое время всячески поддержать всех, кто с редкими перерывами на еду и сон борется за победу над коронавирусной инфекцией.

Так, 27 марта в республике прошел флешмоб.

Люди вышли на балконы или открыли окна для того, чтобы поаплодировать врачам, сотрудникам МВД и военным — тем, кому приходится тяжелее всего.

Напомним: по последним данным, общее число зараженных COVID-19 в Узбекистане составляет 190 человек, двое граждан скончались, 12 вылечились.